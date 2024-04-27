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    В Краснодарском крае за ночь сбили 66 беспилотников

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    Более шести десятков украинских беспилотников сбили силы ПВО над Краснодарским краем в ночь на 27 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    Уточняется, что 66 аппаратов самолетного типа уничтожили в Краснодарском крае, а также два БПЛА над Крымом.

    Об атаке БПЛА ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в Славянском, Северском и Кущевском районах вооруженные силы средствами ПВО подавили 10 летательных аппаратов.

    Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что девять атак беспилотников пришлись по территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Резервуарный парк не пострадал, но повреждена ректификационная колонна.

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