Пора сеять морковь и свеклу: как правильно сажать корнеплоды — готовим землю и выбираем сорт

Морковь будет корявой и растрескавшейся, если не наладить правильный режим полива Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Как только сходит снег, работы у дачников прибавляется: нужно заниматься не только рассадой, но и организовывать огород. К этому времени пробиваться начал озимый чеснок, готовы грядки под лук и яровой чеснок, пора искать место для моркови и свеклы. Объясняем, как правильно подготовить грядки под корнеплоды и как их правильно сеять.



Когда сажать морковь и свеклу весной Морковь можно сеять после того, как сойдет снег. В грязи, конечно, будет неудобно делать грядки, поэтому земля должна чуть подсохнуть. К моменту посева земля должна прогреться до +9 градусов на глубине 10 сантиметров.

Свеклу сеют в зависимости от желаемого результата. Если хочется очень большие плоды, например для использования в салатах и заготовках, то сейте ее в начале мая. Но идеальный срок — с 10 по 20 мая. Тогда свекла будет среднего размера, а значит, лучше сохранится в подвале. — Огромные свеколки легко получатся, если слишком рано посеять, но и храниться такие корнеплоды будут плохо, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если посеять в начале мая, то растения может атаковать крестоцветная блошка.

Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться





По лунному календарю садовода самые лучшие дни для посева моркови в апреле — 21, 24, 25, 29, 30-е. В мае самые благоприятные дни для посадки моркови и свеклы — 10, 11, 12, 13, 17, 18-е. Лучше отложить семена в сторону 6 мая.



Лучшие сорта моркови и свеклы Семена моркови российской селекции зарекомендовали себя на протяжении десятилетий. Они устойчивы к перепадам температур и отлично адаптированы к климату. Стоит попробовать посеять такие сорта, как «Витаминная», «Нантская», «Каллисто», «Шанс», «Московская поздняя», «Сентябрина», «Анастасия». Людмила Шубина советует тем, кто хочет выбрать именно иностранную селекцию, посеять «Нандрин» или «Самсон». Среди сортов свеклы стоит обратить внимание на «Машеньку», «Бордо», «Либеро», «Детройт», «Сибирскую плоскую», «Славянку».



Как подготовить грядку под морковь и свеклу Перед посевом корнеплодов грядку нужно хорошо перекопать и удобрить. На каждый квадратный метр вносят минимум по одному ведру перегноя или компоста, а лучше два, и по 30 граммов азота, фосфора и калия. Можно использовать комплексные минеральные удобрения в указанной на упаковке дозировке. — Важно соблюдать севооборот. Нельзя сеять морковь и свеклу на грядку, где в прошлом году выращивали капусту, свеклу, морковь. Если всё же это сделать, то ждите болезней и вредителей. Идеальные предшественники — огурцы, кабачки, зелень, — перечислила специалист.

Грядка под морковь и свеклу не должна быть шире 1,2–1,5 метра, чтобы была возможность спокойно дотянуться до середины при прополке и уходе.

Как посеять и поливать морковь и свеклу Хорошо удобренную и перекопанную грядку нужно разровнять граблями. Морковь и свеклу сеют рядками, расстояние между которыми — 20–25 сантиметров. Глубина посева — 1–1,5 сантиметра. Семена моркови перед посевом можно замочить на ночь. Для этого достаточно высыпать их на влажную тряпку. Так семена набухнут и лучше прорастут. Свеклу лучше сеять сухой. — Я всегда раскладываю семена моркови на расстоянии 2 сантиметра, чтобы потом не заниматься прореживанием, — отметила Людмила Шубина. — То же самое и со свеклой. Потом закрываем рядочки аккуратно землей и прихлопываем. Можно даже потоптаться по грядке для более тесного контакта семян с землей.

После этого разровняйте грядку граблями. Нужно регулярно закрывать влагу — проходиться граблями или тяпкой в междурядье после дождя.

— От заморозков можно прикрыть грядки пленкой или укрывным материалом, но периодически проветривать до всходов, — объяснила агроном. — Если земля будет сухой, то морковь получится корявой или будет иметь несколько кончиков.

А если перелить грядку, то корнеплод потрескается. В любом случае весной запасов влаги хватит, и о поливе можно будет задумываться, если в конце мая настанет жара. Достаточно 2–3 поливов моркови и свеклы за сезон, если вовремя закрывать естественную влагу.