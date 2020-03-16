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16.03.2020 15:28
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«Накупил на последние 10 тыщ макарон». Петербуржцы обсуждают в соцсетях, как затариваются продуктами из-за коронавирусного ажиотажа

На фоне известий об отмене массовых мероприятий, самоизоляции прибывших из-за границы и переводе школьников на домашнее обучение петербуржцы устремились в магазины — пополнять запасы продуктов. «Фонтанка» попросила поделиться своими наблюдениями читателей — что они покупают и какие товары уже оказались в дефиците.

Часть читателей сообщила, что, вопреки сообщениям СМИ, пока не видят особого ажиотажа. «Питер. Приморский район. Все магазины рядом с домом от Магнита, Дикси и Пятерочки до крупных Окея, Ленты и Ашаны — полки ломятся от продуктов», — пишет один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены здесь и далее).

«Просто были выходные и народ кто ездит в гиперы чуть больше затарился. В Перекрестке был вчера — даже слишком много всего было. Плюс заметил появились скидки на дешевую муку и тд. Чтоб под ажиотаж сбыть залежалый товар», — говорит другой читатель.

Другие петербуржцы признаются, что сами начали пополнять запасы. «Я скупил 5 бутылок водки я выживу...» — сообщает один из них с многозначительным многоточием. Нередко приобретения делаются на последние средства. «Накупил в пятницу в Пятёрочке на последние 10 тыщ круп, макарон, консервов всяких», — пишет другой потребитель.

По мере нарастания ажиотажа пустоты на полках все же появляются.

«Хотела сегодня купить 1 (одну)пачку гречи в магазине Призма на А.Невского, а там ничего нет, даже дорогую скупили», — рассказывает клиент финской сети. «Питер, магазин Метро, нет ни риса, ни гречки, ни тушенки, сахара. Пустые полки», — вторит посетитель немецкого ретейлера. «В улыбке радуги вчера не было туалетной бумаги), в пятерочке гречки)», — добавляет другой петербуржец.

В «Ашане» и «Рядах» ажиотажа пока незаметно. «Полно продуктов, никакой паники. Антисептиков нигде нет», — отмечают пользователи.

Сами ретейлеры утверждают, что видят повышение спроса, но в пределах 5–10%. Дефицит не грозит: товаров запасено в избытке, но его не всегда успевают вовремя выкладывать на полку.

Фото: автор фото читательница «Фонтанки» Марина
Фото: автор фото читательница «Фонтанки» Марина
автор фото читатель «Фонтанки» Максим
автор фото читатель «Фонтанки» Максим

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Комментарии (21)

karoq
Кстати, у меня еще с прошлой паники свиного гриппа маска завалялась, я ее постираю, поглажу и еще можно носить ) а вообще весь этот горький катаклизм напоминает, как еще в стародавние времена дома хранился нз из спичек, соли , круп и макарон. Время от времени, кто-то видел, как в магазинах исчезает соль и начиналась паника - все скупали подчистую. Думаю таким образом магазины делали себе выручку и сбывали неликвид.
gencon
Лента на оптиков : мяса нет, овощей нет, по остальному полки на 60-70%.
По ходу дела народ боится повышения цен
bessalamuchus
не знаю о чем тут говорят. только вернулся из магазина, обычный ассортимент, в наличии даже товары по скидкам. никаких масок ни у кого, никто телегами не вывозит. полки забиты. очередей нет. налетай.
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