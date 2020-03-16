Часть читателей сообщила, что, вопреки сообщениям СМИ, пока не видят особого ажиотажа. «Питер. Приморский район. Все магазины рядом с домом от Магнита, Дикси и Пятерочки до крупных Окея, Ленты и Ашаны — полки ломятся от продуктов», — пишет один из пользователей ( орфография и пунктуация сохранены здесь и далее ).

На фоне известий об отмене массовых мероприятий, самоизоляции прибывших из-за границы и переводе школьников на домашнее обучение петербуржцы устремились в магазины — пополнять запасы продуктов. «Фонтанка» попросила поделиться своими наблюдениями читателей — что они покупают и какие товары уже оказались в дефиците.

«Просто были выходные и народ кто ездит в гиперы чуть больше затарился. В Перекрестке был вчера — даже слишком много всего было. Плюс заметил появились скидки на дешевую муку и тд. Чтоб под ажиотаж сбыть залежалый товар», — говорит другой читатель.



Другие петербуржцы признаются, что сами начали пополнять запасы. «Я скупил 5 бутылок водки я выживу...» — сообщает один из них с многозначительным многоточием. Нередко приобретения делаются на последние средства. «Накупил в пятницу в Пятёрочке на последние 10 тыщ круп, макарон, консервов всяких», — пишет другой потребитель.

По мере нарастания ажиотажа пустоты на полках все же появляются.

«Хотела сегодня купить 1 (одну)пачку гречи в магазине Призма на А.Невского, а там ничего нет, даже дорогую скупили», — рассказывает клиент финской сети. «Питер, магазин Метро, нет ни риса, ни гречки, ни тушенки, сахара. Пустые полки», — вторит посетитель немецкого ретейлера. «В улыбке радуги вчера не было туалетной бумаги), в пятерочке гречки)», — добавляет другой петербуржец.