За сутки в Боткина поступили 54 пациента с признаками Covid19. Свежих подтвержденных случаев в Петербурге нет, но на карте три новых региона

Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев возле освобожденного после карантина общежития студентов СЗГМУ им. Мечникова 17 марта. По его словам, в Петербурге на сегодняшний день лечатся семь пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус», новых случаев выявлено не было. Двоих выписали накануне, анализы троих оказались положительными.

В инфекционной больнице имени Боткина с признаками китайского коронавируса в настоящее время лежат 267 пациентов. За сутки их прибавилось вдвое больше, чем вылечилось.

Всего сейчас в Боткина 267 простуженных пациентов, 54 поступили за последние сутки, 25 выписали.



Первым заболевшим в Петербурге пациентом был студент из Италии, он уже поправился, а на следующий день после его выписки на свежий воздух выпустили закрытых на карантин в общежитии будущих медиков.



Диагнозы впервые подтвердились на территории Пензы, Красноярска и Екатеринбурга, в последнем случае информация официально не подтверждена, Znak.com ссылается на источники в Роспотребнадзоре. Второй зараженный лечится в Нижнем Новгороде.



Всего в России на 16 марта зарегистрированы 93 случая коронавирусной инфекции, к трем часам дня 17-го числа информация не обновлялась.



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