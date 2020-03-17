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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 19:12
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Ближе метра не подходить, старше 60 не собираться. Минпромторг выдал рекомендации, как стоять в очередях и ходить в рестораны

Петербургские ретейлеры и участники рынка общественного питания получили от Минпромторга рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как говорится в документе за подписью замминистра Виктора Евтухова (есть в распоряжении «Фонтанки»), чиновники советуют посетителям ресторанов и магазинов соблюдать дистанцию.

К примеру, в заведениях общепита рекомендуется обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра. Магазинам также следует предупреждать клиентов, чтобы те стояли в метре друг от друга.

В заведения общепита не следует пускать людей с признаками респираторных заболеваний. Здоровых в зал обслуживания следует пускать только после того, как они помоют руки. Людям старше 60 следует «настоятельно рекомендовать» воздержаться от посещения ресторанов.

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Комментарии (1)

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