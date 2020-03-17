Ближе метра не подходить, старше 60 не собираться. Минпромторг выдал рекомендации, как стоять в очередях и ходить в рестораны

Петербургские ретейлеры и участники рынка общественного питания получили от Минпромторга рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как говорится в документе за подписью замминистра Виктора Евтухова (есть в распоряжении «Фонтанки»), чиновники советуют посетителям ресторанов и магазинов соблюдать дистанцию.

К примеру, в заведениях общепита рекомендуется обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра. Магазинам также следует предупреждать клиентов, чтобы те стояли в метре друг от друга.