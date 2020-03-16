Швейцария объявила чрезвычайное положение. «Мобилизации такого масштаба не было со времен Второй мировой войны»

В стране «локдаун». Это значит, что с наступлением 17 марта (т. е. с полуночи) все магазины, рынки, рестораны, бары, а также культурные и спортивные учреждения, такие, как музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные площадки и театры, спортивные центры, бассейны, будут закрыты. То же самое касается заведений, где клиентам нельзя обеспечить соблюдения безопасного расстояния, например, салоны красоты.

Введён запрет на публичные и частные мероприятия по всей стране. Меры будут применяться до 19 апреля.

«Альтернативы этим мерам нет», — резюмировал федеральный советник Ален Берсет.



При этом Берсет заверил, что обеспечение всего населения продуктами питания, медикаментами и товарами повседневного спроса гарантировано, запасов достаточно. Продовольственные магазины, кейтеринговые компании, службы доставки и аптеки по-прежнему работают, как и автозаправочные станции, железнодорожные станции, банки, почтовые отделения, гостиницы, органы государственного управления и социальные учреждения.

Школы тоже закрываются до 19 апреля, детские сады — только если есть другие подходящие варианты ухода за детьми.

Швейцария также вводит контроль на границах с Германией, Австрией и Францией. Граница с Италией в настоящее время остается открытой для движения товаров и грузов. Въезд из четырех крупных соседних стран разрешен только гражданам Швейцарии, лицам, имеющим вид на жительство в Швейцарии, и людям, которые вынуждены ездить в Швейцарию по профессиональным причинам.