Тома Хэнкса с женой выписали из больницы. Коронавирусом заразился актер из «Игры престолов»

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон покинули больницу, где проходили лечение от коронавирусной инфекции. Пара находится на карантине в арендованном доме, сообщает 17 марта CNN со ссылкой на представителя актера



Том Хэнкс и его жена заразились вирусом в Австралии, где проходят съемки фильма об Элвисе Пресли.



О заражении коронавирусом сообщил в Instagram норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда Великанью Смерть в сериала «Игра престолов». Он написал, что находится на самоизоляции и у него наблюдаются легкие симптомы простуды.