FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 07:12
2
Печать

Тома Хэнкса с женой выписали из больницы. Коронавирусом заразился актер из «Игры престолов»

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон покинули больницу, где проходили лечение от коронавирусной инфекции. Пара находится на карантине в арендованном доме, сообщает 17 марта CNN со ссылкой на представителя актера

Том Хэнкс и его жена заразились вирусом в Австралии, где проходят съемки фильма об Элвисе Пресли.

О заражении коронавирусом сообщил в Instagram норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда Великанью Смерть в сериала «Игра престолов». Он написал, что находится на самоизоляции и у него наблюдаются легкие симптомы простуды.

Ранее также стало известно заражении коронавирусом британского актера Идриса Эльбы и актрисы Ольги Куриленко, известной по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».

1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала вспышку заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) пандемией. В мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек, 5 человек выздоровело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Danik
Кто из актеров хочет упоминания своего имени? Срочно в больницу как бы с короновирусом! Мол, заболел. А заразился на сьемках в .... Интерес обеспечен! Теперь это называется пиар! Здоровья всем и не болеть!
lenten
А ведь Тому 63 и у него сахарный диабет!!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний