Тома Хэнкса с женой выписали из больницы. Коронавирусом заразился актер из «Игры престолов»
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон покинули больницу, где проходили лечение от коронавирусной инфекции. Пара находится на карантине в арендованном доме, сообщает 17 марта CNN со ссылкой на представителя актера
Том Хэнкс и его жена заразились вирусом в Австралии, где проходят съемки фильма об Элвисе Пресли.
О заражении коронавирусом сообщил в Instagram норвежский актер Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда Великанью Смерть в сериала «Игра престолов». Он написал, что находится на самоизоляции и у него наблюдаются легкие симптомы простуды.
Ранее также стало известно заражении коронавирусом британского актера Идриса Эльбы и актрисы Ольги Куриленко, известной по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».
1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала вспышку заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) пандемией. В мире заболели 167 511 человек, умерли 6 606. В России число заболевших коронавирусом достигло 93 человек, 5 человек выздоровело.