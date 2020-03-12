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12.03.2020 07:07
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Актер Том Хэнкс вместе с женой заразились коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом. Об этом артист написал на своей странице в Twitter 12 марта.

Супруги подхватили инфекцию в Австралии. По словам Тома Хэнкса, у них появилась слабость и боли в теле, а у его супруги появился озноб и повысилась температура. После этого анализы подтвердили коронавирус. Актер добавил, что будет находиться в изоляции столько, сколько требуется.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах, что позволяет говорить о пандемии. Погиб 4291 человек. В России заразились 28 человек, в том числе ребёнок. Власти временно приостановили авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.

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