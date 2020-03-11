Из-за коронавируса Россия ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Францию и Испанию

Правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 марта, пишет «Медуза».



С 13 марта отменят все регулярные рейсы в эти страны. Исключение коснётся только перелётов из аэропорта «Шереметьево» в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Чартерные рейсы разрешат только для вывоза находящихся в этих странах российских туристов. Также с 13 марта Россия на время прекращает выдавать визы гражданам Италии.