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11.03.2020 20:15
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Из-за коронавируса Россия ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Францию и Испанию

Правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 марта, пишет «Медуза».

С 13 марта отменят все регулярные рейсы в эти страны. Исключение коснётся только перелётов из аэропорта «Шереметьево» в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Чартерные рейсы разрешат только для вывоза находящихся в этих странах российских туристов. Также с 13 марта Россия на время прекращает выдавать визы гражданам Италии.

Всемирная организации здравоохранения объявила коронавирус Covid-19 пандемией. По последним данным, в России заболели 28 человек, в том числе ребёнок.

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