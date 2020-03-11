ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организации здравоохранения объявила коронавирус Covid-19 пандемией. Об этом сообщается в твиттере ВОЗ 11 марта.
«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти»,— заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус.
Он отметил, что зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах. Погиб 4291 человек.
Последний раз ВОЗ объявляла о пандемии в 2009 году, когда произошла вспышка свиного гриппа H1N1. Тогда вирусом заразились более 220 тысяч человек, 1906 из них погибли.
Инструкцию читайте в материале "Фонтанки" "На планете Земля объявлена пандемия коронавируса. Что теперь будет и как уцелеть?"