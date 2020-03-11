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11.03.2020 19:37
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организации здравоохранения объявила коронавирус Covid-19 пандемией. Об этом сообщается в твиттере ВОЗ 11 марта.

«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти»,— заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус.

Он отметил, что зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах. Погиб 4291 человек.

Последний раз ВОЗ объявляла о пандемии в 2009 году, когда произошла вспышка свиного гриппа H1N1. Тогда вирусом заразились более 220 тысяч человек, 1906 из них погибли.

Инструкцию читайте в материале "Фонтанки" "На планете Земля объявлена пандемия коронавируса. Что теперь будет и как уцелеть?"


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Комментарии (5)

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"Мы не должны с такой охотой заявлять о пандемии без тщательного и четкого анализа фактов. ВОЗ уже заявила о том, что это является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение – наш высший уровень опасности. Безрассудное использование слова пандемия не принесет ощутимой пользы, но несет значительный риск увеличения ненужного и неоправданного страха и стигматизации, а также парализует системы" (С) Теодор Гебрейесус 26.02.2020
житель города П.
Странно. По EuroNews ни слова сейчас об этом объявлении не было...
Suricata
В мире, а в Питере все Ок)
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