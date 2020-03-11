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11.03.2020 20:03
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В России выявили восемь новых случаев коронавируса. Впервые заболел ребенок

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 11 марта оперативный штаб.

Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области. Все они в последние две недели посещали Италию, приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что один из заразившихся — это ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.

Всемирная организации здравоохранения объявила коронавирус Covid-19 пандемией. По последним данным, зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах. Погиб 4291 человек.

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Комментарии (8)

DmitrySpb79
Тут есть 2 новости, как говорится, хорошая и плохая.

Плохая в том, что коэффициент "заразности" вируса по оценкам ВОЗ, где-то 2..3, т.е. 1 человек заражает 2-3 других в среднем. Далее прикидываем плотность транспорта в "час пик" и делаем выводы самостоятельно.

Хорошая новость в том, что по тем же оценкам ВОЗ, 80% людей переносят вирус легко, даже не требуя госпитализации, достаточно "переболеть" дома на самоизоляции, главное не заражать других.
260566471
Давайте посчитаем сколько погибло на дорогах, врачебных ошибок, действительно от простого гриппа, наркотов и т.д. "Почихаем" и успокоимся. Про корь помните ?
Евгений Полянский
Фонтанка! Прекратите вы эту истерию, от простого гриппа умирает куда больше людей, почитайте статистику.
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