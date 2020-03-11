В России выявили восемь новых случаев коронавируса. Впервые заболел ребенок
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 11 марта оперативный штаб.
Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области. Все они в последние две недели посещали Италию, приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что один из заразившихся — это ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.
Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.
Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 28 человек.
Всемирная организации здравоохранения объявила коронавирус Covid-19 пандемией. По последним данным, зафиксировано 118 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 114 странах. Погиб 4291 человек.