В России выявили восемь новых случаев коронавируса. Впервые заболел ребенок

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 11 марта оперативный штаб.

Все заболевшие — граждане России. Шесть больных находятся в Москве, еще двое — в Московской области. Все они в последние две недели посещали Италию, приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что один из заразившихся — это ребенок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.



Госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.