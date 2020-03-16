Актриса Ольга Куриленко, игравшая «девушку Бонда», заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» заразилась коронавирусом. Об этом Куриленко 15 марта сообщила на своей странице в Instagram.



«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» - предупредила актриса.



Ранее американский актер Том Хэнкс рассказал, что заболел коронавирусом на съемках в Австралии, где находился вместе с женой.

