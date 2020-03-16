Актриса Ольга Куриленко, игравшая «девушку Бонда», заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» заразилась коронавирусом. Об этом Куриленко 15 марта сообщила на своей странице в Instagram.
«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» - предупредила актриса.
Ранее американский актер Том Хэнкс рассказал, что заболел коронавирусом на съемках в Австралии, где находился вместе с женой.
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, у которого анализы подтвердили коронавирус, рассказал о симптомах заболевания на личном примере.
Ольга Куриленко снималась, в частности, в фильмах «Париж, я люблю тебя», «Квант милосердия», «Обливион».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.