Заболевший коронавирусом петербуржец рассказал о первых симптомах. «Температура 39, сухой кашель, таблетки не помогают»
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич, у которого анализы подтвердили коронавирус, рассказал о симптомах заболевания на личном примере.
Он написал 15 марта в Instagram, что прилетел из Европы и сразу решил сдать анализы, хотя никаких симптомов у него не было. Но тест показал, что коронавирус есть. А через день начались первые симптомы. «Первый — першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй — постепенно появляется сухой кашель. Третий — давление в верхней части груди. Четвертый — уже ночью температура поднялась до 39 и плохо снижается какими-либо таблетками», — рассказал Тюшкевич.
Спортсмен находится в больнице в московской Коммунарке. Пять дней назад он выкладывал фото с горнолыжного курорта во Франции. Тюшкевич в 2009 году стал чемпионом мира по кайтсерфингу.
В Петербурге заболели коронавирусом уже шесть человек, включая 10-летнюю девочку, вернувшуюся из Австрии, и 55-летнего мужчину, прилетевшего из Италии.