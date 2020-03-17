«Зенит» уходит на свой «карантин». Тренировки в Удельном парке отменяются
Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал решение Российской премьер-лиги о приостановке сезона. В пресс-службе команды заявили «Фонтанке», что тренировочный план будет скорректирован. В частности, начиная с сегодняшнего дня и до 22 апреля останавливаются занятия на базе в Удельном парке.
«Сейчас главное — это здоровье граждан. Для «Зенита», учитывая эти профилактические меры и обстоятельства, тренировочный план команды будет скорректирован. «Зенит» должен быть готов в любой момент выйти на поле и сыграть перед своими болельщиками», — заявили в петербургском клубе.
Напомним, приостановлены и практически все крупные спортивные турниры по всему миру. В частности, это НБА, НХЛ, футбольные чемпионаты России, Англии, Италии, Германии, Франции, Испании и другие национальные первенства Европы и мира. Перенесен на 2021 год футбольный чемпионат Европы. Единственным крупным турниром, который запланирован на 2020 год и по которому еще не принято решение, остается летняя Олимпиада в Японии.