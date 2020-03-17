«Зенит» уходит на свой «карантин». Тренировки в Удельном парке отменяются

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал решение Российской премьер-лиги о приостановке сезона. В пресс-службе команды заявили «Фонтанке», что тренировочный план будет скорректирован. В частности, начиная с сегодняшнего дня и до 22 апреля останавливаются занятия на базе в Удельном парке.



«Сейчас главное — это здоровье граждан. Для «Зенита», учитывая эти профилактические меры и обстоятельства, тренировочный план команды будет скорректирован. «Зенит» должен быть готов в любой момент выйти на поле и сыграть перед своими болельщиками», — заявили в петербургском клубе.

