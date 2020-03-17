FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 15:58
1
Печать

«Зенит» уходит на свой «карантин». Тренировки в Удельном парке отменяются

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал решение Российской премьер-лиги о приостановке сезона. В пресс-службе команды заявили «Фонтанке», что тренировочный план будет скорректирован. В частности, начиная с сегодняшнего дня и до 22 апреля останавливаются занятия на базе в Удельном парке.

«Сейчас главное — это здоровье граждан. Для «Зенита», учитывая эти профилактические меры и обстоятельства, тренировочный план команды будет скорректирован. «Зенит» должен быть готов в любой момент выйти на поле и сыграть перед своими болельщиками», — заявили в петербургском клубе.

Напомним, приостановлены и практически все крупные спортивные турниры по всему миру. В частности, это НБА, НХЛ, футбольные чемпионаты России, Англии, Италии, Германии, Франции, Испании и другие национальные первенства Европы и мира. Перенесен на 2021 год футбольный чемпионат Европы. Единственным крупным турниром, который запланирован на 2020 год и по которому еще не принято решение, остается летняя Олимпиада в Японии.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260676191
Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ⇉ http://bighype.pw
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний