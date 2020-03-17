Футбольный Евро-2020 перенесен на 2021 год. Некоторые матчи должны были пройти в Петербурге

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на 2021 год. Как рассказали в пресс-службе футбольного союза Норвегии, это решение принято в связи с эпидемией коронавируса.



Ранее сообщалось, что таким образом Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет позволить клубам доиграть сезон летом. Отметим, главный европейский футбольный турнир должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Четыре игры турнира планировали провести в Петербурге летом — матчи группового этапа были намечены на 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на стадионе на Крестовском острове 3 июля 2020 года собирались сыграть матч одного из четвертьфиналов ЧЕ-2020.

