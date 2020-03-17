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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 15:37
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Футбольный Евро-2020 перенесен на 2021 год. Некоторые матчи должны были пройти в Петербурге

Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на 2021 год. Как рассказали в пресс-службе футбольного союза Норвегии, это решение принято в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что таким образом Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет позволить клубам доиграть сезон летом. Отметим, главный европейский футбольный турнир должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Четыре игры турнира планировали провести в Петербурге летом — матчи группового этапа были намечены на 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на стадионе на Крестовском острове 3 июля 2020 года собирались сыграть матч одного из четвертьфиналов ЧЕ-2020.

Напомним, уже приостановлены футбольные чемпионаты России, Англии, Италии, Германии, Франции, Испании и другие национальные первенства Европы и мира. Единственным крупным турниром, который запланирован на 2020 год и по которому еще не принято решение, остается летняя Олимпиада в Японии.

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Комментарии (2)

260676191
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260638651
А когда именно в 2021 году? Летом, надеюсь? А то тут были слухи, что на декабрь переносить собирались.
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