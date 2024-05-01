Польша предупредила о военной технике близ границы с Россией. Это учения НАТО

Армия Польши на время учений НАТО массово перебросит военную технику на север страны. В том числе к границам с Калининградской областью. Все из-за учений Steadfast Defender 2024.



Предупреждение было опубликовано на странице командования ВС Польши в социальной сети X (ранее Twitter), сообщает 1 мая ТАСС.



«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны», — предупредило военное ведомство.



Учения пройдут в период с 4 по 6 мая на территории Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств. Два последних граничат с Россией.

