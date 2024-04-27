Главные секреты компании, которая уже
30 лет строит Петербург
30 лет строит Петербург
Как ввести миллион?
В 2023 году этот девелопер ввел в эксплуатацию самый большой объем жилья в городе и до 2050 года планирует ежегодно добавлять к нему по 1 млн кв.м.* Речь идет о холдинге Setl Group, известном покупателям и участникам рынка не только впечатляющими масштабами строительства, но и качеством проектов, и заслуженным доверием будущих новоселов. Разбираемся, что помогает холдингу сохранять лидерские позиции и год за годом возводить в Петербурге дома, в которых хочется жить.
Строительство как диалог
С момента основания компании главное правило ее работы — выполнять обязательства перед покупателями. Можно сказать, что на этом идеологическом фундаменте построен каждый проект: от первых домов 90-х до новейших кварталов XXI века.
Еще один важный секрет успеха Setl Group — желание и умение внимательно прислушиваться к своим клиентам, в том числе потенциальным, и рынку в целом. Это позволяет вовремя замечать тренды и учитывать их, когда приходит время проектировать новый жилой комплекс.
Setl Group регулярно изучает мнение потребителей, чтобы формировать свои предложения, согласно реальным запросам. Например, разрабатывая стандарт строительства инфраструктуры SETL 15', холдинг провел специальное исследование и узнал точно, что именно должно располагаться в шаговой доступности от дома. Системные опросы длились несколько месяцев, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group.
Setl Group регулярно изучает мнение потребителей, чтобы формировать свои предложения, согласно реальным запросам. Например, разрабатывая стандарт строительства инфраструктуры SETL 15', холдинг провел специальное исследование и узнал точно, что именно должно располагаться в шаговой доступности от дома. Системные опросы длились несколько месяцев, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group.
Проанализировав пожелания, Setl Group создал перечень из 14 элементов. Названные покупателями сервисы поделили на три группы: «Товары повседневного спроса», «Образование и здоровье», «Саморазвитие и общение». В список попали как привычные объекты вроде школ, магазинов и аптек, так и сравнительно новые: пункты выдачи заказов, зоотовары, детские центры.
Изобретение инфраструктуры
Создавая окружение для своих домов, Setl Group следует стандартам, разработанным специально для холдинга либо при участии профильных экспертов, либо по итогам исследований.
Первым появился SetlKids — стандарт детских игровых комплексов. Его наполнение планировалось в 2020 году с помощью специалистов одного из петербургских психологических центров. Они подсказали, что для разных возрастов понадобится разное оборудование, соответствующее развитию ребенка. Например, для малышей до 3 лет полезны интерактивные бизиборды, улучшающие запоминание. А детям 7–12 лет подходят многоуровневые городки с необычными спусками и подъемами. Оборудование площадок SetlKids было создано специально для застройщика.
Первым появился SetlKids — стандарт детских игровых комплексов. Его наполнение планировалось в 2020 году с помощью специалистов одного из петербургских психологических центров. Они подсказали, что для разных возрастов понадобится разное оборудование, соответствующее развитию ребенка. Например, для малышей до 3 лет полезны интерактивные бизиборды, улучшающие запоминание. А детям 7–12 лет подходят многоуровневые городки с необычными спусками и подъемами. Оборудование площадок SetlKids было создано специально для застройщика.
В 2021 году вместе с профессиональными спортсменами и тренерами известной сети фитнес-клубов Setl Group разработал площадки SetlSport для занятий на свежем воздухе, которые могут стать альтернативой походу в спортзал. В них привычные тренажеры заменили на фитнес-станции с оборудованием, подходящим для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок. А специальные навесы позволяют заниматься в любую погоду.
Зеленое окружение домов Setl Group создает, руководствуясь авторской концепцией SetlPark.
«Она учитывает все современные тенденции в ландшафтном дизайне — близость к природе, экологичность, гармонию форм и цвета, принцип многоярусности. На одном участке высаживаются растения разной высоты, во дворах нет асфальта, а все покрытия выполнены из природных или близких к ним материалов», — поясняет Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group.
Павел Мельников, директор департамента развития проектов Setl Group
В малоэтажных жилых комплексах создается пейзажный ландшафт с мягкими очертаниями, асимметрично расположенными элементами и выраженным рельефом. Если дома выше 12 этажей, а двор шире 45 м, высаживается «регулярный сад», где преобладает симметрия, а группы растений располагают на одинаковом расстоянии друг от друга.
Система SetlHome позволяет собственнику управлять безопасностью квартиры и бытовыми вопросами через мобильное приложение: следить за счетчиками, общаться с управляющей компанией, использовать IP-домофонию и т.д. Ну а самый молодой стандарт холдинга — SETL 15', сформулированный в 2023 году. Согласно ему, все необходимые сервисы должны располагаться не дальше, чем в 15 минутах ходьбы от дома.
Больше, чем жилье
Кроме домов и полезной инфраструктуры вокруг них проекты Setl Group включают общественные пространства. Жителям они дают больше возможностей развиваться, отдыхать, общаться, посещать интересные мероприятия, проводить время с близкими людьми и друзьями. В масштабах Петербурга — дополняют и обогащают городскую среду там, где до этого не хватало красоты и удобства.
Среди действующих общественных пространств от Setl Group есть, например, парк отдыха в Красносельском районе площадью 5 гектаров — крупнейший из созданных в Петербурге за счет частных средств. В Кронштадте девелопер обустроил прогулочную зону на берегу Финского залива площадью более 6 тыс. кв.м, а в Красногвардейском — оборудовал фитнес-набережную реки Охты с пирсом, на котором можно делать зарядку и заниматься йогой.
ЖК «Город звезд»
Строящиеся проекты Setl Group подарят Петербургу и Ленинградской области еще больше примечательных мест. Так, в ЖК «Город звезд»** во Всеволожском районе появится целый кластер креативных пространств из четырех тематических площадей и пешеходная аллея длиной около 5 км, объединяющая все точки притяжения.
ЖК «Астра Континенталь»
На территории ЖК «Астра Континенталь»** предусмотрены променад протяженностью более 1 км и две площади, на одной из которых будет располагаться эффектный гейзерный фонтан. Здесь также будет создан парк «Город Спорта» площадью больше 10 тыс. кв.м — многофункциональная площадка, где можно будет заниматься самыми разными видами спорта: от тенниса и фитнеса до скейтборда и шахмат.
ЖК Imperial Club
А для премиального ЖК Imperial Club** девелопер продолжит набережную Лейтенанта Шмидта, создав свой участок по сути с нуля. Планируется укрепить берег и обустроить на нем новое общественное пространство, которое гармонично впишется в застройку исторического района. В дальнейшем это даст возможность продлить набережную вдоль Большой Невы за Балтийский завод.
Чужих квартир не бывает
Эксклюзивным брокером Setl Group является компания «Петербургская Недвижимость». Она предлагает покупателям не только квартиры в проектах холдинга, но и «чужие» новостройки, и вторичку. Сегодня в базе брокера есть жилые комплексы более чем 80 девелоперов, по итогам IV квартала 2023 года на них пришлось 36% продаж.
«Петербургская Недвижимость» постоянно расширяет партнерскую сеть и пополняет портфель новыми застройщиками, чтобы покупатель смог найти недвижимость под любой запрос — в нужной локации, с подходящей стоимостью и ожидаемого качества. У нашего клиента всегда есть выбор!» — подчеркивает Олег Пашин, генеральный директор компании-брокера.
В начале прошлого года «Петербургская Недвижимость» объединила в одну систему два до тех пор отдельных направления: новостройки и вторичный рынок. Решение вполне логичное, ведь нередко перед покупкой квартиры в новом доме люди продают старое жилье. Теперь весь процесс происходит по принципу «одного окна».
В начале прошлого года «Петербургская Недвижимость» объединила в одну систему два до тех пор отдельных направления: новостройки и вторичный рынок. Решение вполне логичное, ведь нередко перед покупкой квартиры в новом доме люди продают старое жилье. Теперь весь процесс происходит по принципу «одного окна».
Олег Пашин, генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость»
Что успел холдинг Setl Group за 30 лет работы в Петербурге?
Построить более 350 жилых домов
350
Вывести на рынок свыше
190 000 квартир
190 000 квартир
190 000
Поселить в своих новостройках около 400 000 человек
400 000
Добавить на карту города
12 новых микрорайонов
12 новых микрорайонов
12
Увеличить дорожную систему Петербурга почти на 30 км
30
Построить 64 социальных объекта
64
*По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) за 2023 год, Setl Group занимает первое место в рейтинге застройщиков по объему ввода жилья.
** ЖК «Город Звезд» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Астра Континенталь» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Стандарт», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Imperial Club — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт», IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
** ЖК «Город Звезд» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Астра Континенталь» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Стандарт», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК Imperial Club — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Остров Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: ООО «Специализированный застройщик «СэтлЭстейт», IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
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