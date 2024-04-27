С момента основания компании главное правило ее работы — выполнять обязательства перед покупателями. Можно сказать, что на этом идеологическом фундаменте построен каждый проект: от первых домов 90-х до новейших кварталов XXI века.

Еще один важный секрет успеха Setl Group — желание и умение внимательно прислушиваться к своим клиентам, в том числе потенциальным, и рынку в целом. Это позволяет вовремя замечать тренды и учитывать их, когда приходит время проектировать новый жилой комплекс.



Setl Group регулярно изучает мнение потребителей, чтобы формировать свои предложения, согласно реальным запросам. Например, разрабатывая стандарт строительства инфраструктуры SETL 15', холдинг провел специальное исследование и узнал точно, что именно должно располагаться в шаговой доступности от дома. Системные опросы длились несколько месяцев, их респондентами стали более 8 тыс. человек разных возрастов — реальные и потенциальные покупатели Setl Group.