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    Рухнувшая трасса в Китае унесла жизни 24 человек

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    Более двух десятков человек получили смертельные травмы в результате обрушения шоссе на юге Китая. Точное число пострадавших еще предстоит установить. Об этом 1 мая сообщает AFP.

    Автор: The Star / YouTube

    По официальным данным, сейчас известно о гибели 24 человек в результате ЧП.

    Власти заявили, что обрушился участок шоссе длиной 17,9 метра.

    Трагедия произошла около 2 часов ночи в провинции Гуандун. В провал на трассе рухнули 18 машин, многие из них загорелись. Очевидцы рассказывали о звуках взрывов и пламени.

    Пострадали, по предварительным данным, более 30 человек.

    Работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Движение по трассе невозможно. При этом в последнее время в провинции шли сильные дожди. Местные СМИ сообщали также о провалах, возникавших на трассе в последний месяц.

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