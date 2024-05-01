Рухнувшая трасса в Китае унесла жизни 24 человек

Более двух десятков человек получили смертельные травмы в результате обрушения шоссе на юге Китая. Точное число пострадавших еще предстоит установить. Об этом 1 мая сообщает AFP.
Автор: The Star / YouTube
По официальным данным, сейчас известно о гибели 24 человек в результате ЧП.
Власти заявили, что обрушился участок шоссе длиной 17,9 метра.
Трагедия произошла около 2 часов ночи в провинции Гуандун. В провал на трассе рухнули 18 машин, многие из них загорелись. Очевидцы рассказывали о звуках взрывов и пламени.
Пострадали, по предварительным данным, более 30 человек.
Работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Движение по трассе невозможно. При этом в последнее время в провинции шли сильные дожди. Местные СМИ сообщали также о провалах, возникавших на трассе в последний месяц.