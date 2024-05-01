Рухнувшая трасса в Китае унесла жизни 24 человек

Более двух десятков человек получили смертельные травмы в результате обрушения шоссе на юге Китая. Точное число пострадавших еще предстоит установить. Об этом 1 мая сообщает AFP .

По официальным данным, сейчас известно о гибели 24 человек в результате ЧП.

Власти заявили, что обрушился участок шоссе длиной 17,9 метра.



Трагедия произошла около 2 часов ночи в провинции Гуандун. В провал на трассе рухнули 18 машин, многие из них загорелись. Очевидцы рассказывали о звуках взрывов и пламени.



Пострадали, по предварительным данным, более 30 человек.

