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    «Я впервые был так близок к смерти». В Китае обрушилась автомагистраль, погибли 19 человек

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    Дорожное полотно обрушилось в китайской провинции Гуандун на участке магистрали Мэйчжоу — Дабу. Трагедия произошла в ночь на 1 мая.

    В результате погибли 19 человек, сообщает Синьхуа.

    Автор: 青蜂侠 / YouTube

    В образовавшийся провал упали 18 автомобилей. В результате произошло возгорание. Издание ntdtv.com сообщает о том, что пострадал 31 человек. Их транспортировали в больницы. Однако информация предварительная — официально точное количество пострадавших пока не названо.

    ЧП произошло около 2 часов ночи по местному времени. На записях, опубликованных очевидцами, видно, что пожар на месте происшествия был сильным.

    «Я впервые почувствовал себя так близко к смерти. Расстояние составляло всего 100 метров. Были слышны взрывы, я не мог не плакать», — рассказал один из очевидцев. По его словам, сразу после трагедии автомобилисты сами регулировали движение и предупреждали других об опасности впереди.

    Движение по магистрали закрыто, причины произошедшего еще предстоит установить. Местные СМИ отмечают, что более мелкие обрушения на этом участке якобы уже были в прошлом месяце.

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