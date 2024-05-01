«Я впервые был так близок к смерти». В Китае обрушилась автомагистраль, погибли 19 человек

В образовавшийся провал упали 18 автомобилей. В результате произошло возгорание. Издание ntdtv.com сообщает о том, что пострадал 31 человек. Их транспортировали в больницы. Однако информация предварительная — официально точное количество пострадавших пока не названо.

ЧП произошло около 2 часов ночи по местному времени. На записях, опубликованных очевидцами, видно, что пожар на месте происшествия был сильным.

«Я впервые почувствовал себя так близко к смерти. Расстояние составляло всего 100 метров. Были слышны взрывы, я не мог не плакать», — рассказал один из очевидцев. По его словам, сразу после трагедии автомобилисты сами регулировали движение и предупреждали других об опасности впереди.



Движение по магистрали закрыто, причины произошедшего еще предстоит установить. Местные СМИ отмечают, что более мелкие обрушения на этом участке якобы уже были в прошлом месяце.

