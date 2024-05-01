Гонорары Шнурова, Киркорова и Лепса доходят до 20 миллионов. Что повлияло на «подорожание» отечественных звезд

22-летний рэпер Macan ворвался в топ самых высокооплачиваемых российских артистов, сумев раскрутить песни в социальных сетях Фото: Vk.com / Amacan Поделиться Поделиться





Корпоративы отшумели, до «летнего чёса» еще далеко, а российские исполнители и не думают уменьшать размер выросших гонораров. Пандемия, международная обстановка, вопросы безопасности — все эти проблемы несколько лет играли не на кассу артистов. Но еще в прошлом году спрос на исполнителей стал увеличиваться, а гонорары постепенно расти, почти приближаясь к «сытым нулевым». Почему так, разбирается MSK1.RU.



Артисты уехали — денежки остались — Прошедший 2023 год побил все рекорды по величине бюджетов на празднования и заказ артистов, а также звездных ведущих и известных спикеров, — говорит известный продюсер Табриз Шахиди, глава агентства «Империя музыки», одного из лидеров на отечественном рынке развлечений. — Как правило, это были мероприятия, организованные государством, события федерального значения. Высокий спрос привел к росту гонораров исполнителей и ведущих на 25 процентов и выше. Судя по началу года и количеству запросов на лето, осень и декабрь — год обещает быть результативным.

Например, Петербургский Международный Экономический Форум является для исполнителей отличной возможностью продемонстрировать свою востребованность и пополнить бюджет. Пока не озвучены имена исполнителей, которые примут участие в большом концерте на Дворцовой площади и на вечеринках в рамках форума. Зато известно, что на важном мероприятии востребованы не только поп- и рок-звезды, но и классические музыканты. Например, в этом году на ПМЭФ пройдет большой концерт амбассадоров проекта «Русская Фортепианная Школа».



И заказчикам есть из кого выбирать. Несмотря на отъезд из России некоторых артистов, популярных исполнителей осталось достаточно, чтобы «закрыть» все потребности клиентов.

— Здесь важно отметить, что несмотря на то, что убывшие из индустрии имена хоть и в большинстве своем из первой 20-ки рейтинга, их, по сравнению с общим числом артистов на российской сцене, меньше одного процента, — подчеркивает Табриз Шахиди.

Шнуров и группа «Ленинград» всегда в фаворе Фото: Ольга Скворцова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Но этот «один процент» позволил тем, кто остался на отечественной сцене, поднять свою ценность для заказчиков в конкретном денежном выражении. На основе личного опыта взаимодействия с клиентами и партнерами по всей стране, Табриз Шахиди озвучил топ-10 российских исполнителей с самыми высоким гонорарами — от 8 до 20 миллионов рублей за выступление 45–50 минут (в зависимости от характера события и дальности перелетов):

— «Ленинград» / Шнуров

— Баста

— Полина Гагарина

— SHAMAN

— Филипп Киркоров

— Гарик Сукачев

— «Руки вверх»

— «Звери»

— Макан

— Григорий Лепс



Вложиться в хит

Варум оценивает себя в евро Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Общая инфляция и рост курса валют — тоже влияют на увеличение гонораров. До сих пор некоторые исполнители озвучивают свою оплату в долларах или евро. Например, по данным концертного агентства «123 шоу», певица Жасмин за выступление просит от 15 тысяч евро, Анжелика Варум — от 25 тысяч евро, а Баста — 70 тысяч евро. В пересчете на рубли рост гонораров весьма существенный.



— Многие считают, что артисты просто гребут деньги лопатой, беря цены с потолка. Но это совсем не так, — объяснят продюсер и концертный директор Леонид Дзюник. — Зрители даже не думают, сколько нужно вложить в создание одного хита или новой концертной программы.

Рассчитать стоимость производства чего-то материального, например, фейерверка или праздничного торта, нетрудно: себестоимость плюс затраты на доставку и продвижение. Но как вычислить стоимость выступления артиста? По мнению, продюсера Леонида Дзюника, принцип тот же — подсчитываем вложения и добавляем немного на хорошую жизнь для исполнителя.

— Для начала ты должен купить песню, затем записать ее в хорошей студии, снять клип, заплатив всем участникам мероприятия — от режиссера до визажиста, — перечисляет затраты Леонид Дзюник. — Дальше нужно донести песню и клип до слушателя, а значит разместить композицию на музыкальных ТВ-каналах, поставить в ротацию на радиостанциях, разрекламировать в соцсетях. А это колоссальные затраты. Еще до пандемии популярная музыкальная радиостанция брала 600 евро за одну трансляцию песни. А чтобы песня стала хотя бы узнаваемой, таких трансляций нужно 100 в месяц как минимум.



Но вложения того стоят — успешное попадание в аудиторию может привести исполнителя в топ самых дорогих артистов. Например, 22-летний Андрей Косолапов, который выступает под сценическим именем Macan, большинству российской аудитории незнаком, его не показывали по ТВ, не крутили на радио. Его гонорары сегодня сравнимы с теми, что берут за выступление Филипп Киркоров или Григорий Лепс. И дело не только в таланте исполнителя «пацанского рэпа», но и в огромных затратах на продвижение во «ВКонтакте», что дало точный выстрел в аудиторию. А если хит правильно завирусился в Сети, то последует и огромная популярность у «своего» слушателя.

«Дискотека Авария» популярна и сегодня Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





В бой идет «второй эшелон» Но не только самые популярные исполнители подняли гонорары на радостях от увеличения спроса. Цены за выступления выросли и у тех, кто еще недавно входит в топ «дискотеки 80-х ». А всё потому, что российская сериальная индустрия в последнее время сосредоточилась на прошлом — один за другим выходят картины про времена заката СССР и «лихие девяностые».

— Сериал «Слова пацана», который стал супер-популярным, увеличил интерес и к тем исполнителям, что звучат в кадре: группам «Мираж», «Комбинация», Виктору Салтыкову из группы «Форум», и вообще к музыке конца 80-х — начала 90-х , — говорит продюсер Леонид Дзюник. — В последнее время эти исполнители были не сильно востребованы, а теперь на них вырос спрос и, как итог, выросли их гонорары. К тому же, сейчас еще снимают отдельный риал про группу «Комбинация», думаю, после него цены на нее увеличатся еще больше. В общем, ностальгия сейчас хорошо продается.



«Дискотека Авария» — от 3 000 000 руб.

Игорь Саруханов — от 1 200 000 руб.

Маргарита Суханкина — от 1 000 000 руб.

Группа «Комбинация» с Татьяной Ивановой — от 650 000 руб.

Золотым составом с Аленой Апиной — от 800 000 руб.

Алена Апина соло — от 1 200 000 руб.

Группа «Мираж» — от 1 000 000 руб.

Виктор Салтыков — от 600 000 руб.

Ирина Салтыкова — 300 000 руб.



(Расценки по данным концертного агентства «123 шоу»).



Но, по мнению продюсера, всё равно сегодня нет такого числа заказов на выступления, сколько их было в «золотой век корпоративов» — в нулевые и десятые. Поэтому, подняв гонорары, свои бытовые райдеры большинство исполнителей оставили прежними — без безумных требований.

— Сейчас все артисты понимают, что заказчики готовы платить, но не выбрасывать деньги. Помню, когда Светлана Лобода еще зарабатывала в России, ее бытовой райдер составлял почти половину стоимости гонорара — такие были безумные требования, чуть ли не обои переклеивать перед ее приездом, — рассказывает продюсер Леонид Дзюник.



Самый высокий гонорар великолепная Бейонсе получила от дубайского отеля, на открытии которого дала свой концерт Gettyimages for Atlantis The Royal Поделиться Поделиться





Но нашим звездам еще далеко до гонораров звезд мировых. Пока лидерство держит Бейонсе, которая в прошлом году за 70-минутный концерт на открытии в Дубае отеля Atlantis The Royal взяла 24 миллиона долларов. В пересчете на рубли — 2 миллиарда 202 миллиона.





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