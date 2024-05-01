Младенец и школьница пострадали в салоне автобуса в Петербурге. Они упали при торможении

Полицейские выясняют обстоятельства, при которых поездка в петербургских автобусах привела в больницу двух детей. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 мая.



11-летняя жительница Колпинского района поступила в местную больницу накануне вечером с переломом голени. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что девочка получила травму, упав в автобусе № 327 , резко затормозившем на Загородной улице. Маршрут, соединяющий Колпино и Невский район, обслуживает «Пассажиравтотранс».

