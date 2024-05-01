Младенец и школьница пострадали в салоне автобуса в Петербурге. Они упали при торможении

Полицейские выясняют обстоятельства, при которых поездка в петербургских автобусах привела в больницу двух детей. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 мая.
11-летняя жительница Колпинского района поступила в местную больницу накануне вечером с переломом голени. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что девочка получила травму, упав в автобусе
По предварительным данным, внезапное торможение другого маршрута этого же перевозчика отправило в больницу
С младенцем был
В пресс-службе «Пассажиравтотранса» «Фонтанке» уточнили, что младенец упал в салоне автобуса
В Колпино водителю маршрута