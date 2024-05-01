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    Младенец и школьница пострадали в салоне автобуса в Петербурге. Они упали при торможении

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    Полицейские выясняют обстоятельства, при которых поездка в петербургских автобусах привела в больницу двух детей. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 мая.

    11-летняя жительница Колпинского района поступила в местную больницу накануне вечером с переломом голени. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что девочка получила травму, упав в автобусе № 327, резко затормозившем на Загородной улице. Маршрут, соединяющий Колпино и Невский район, обслуживает «Пассажиравтотранс».

    По предварительным данным, внезапное торможение другого маршрута этого же перевозчика отправило в больницу 7-месячного мальчика. Ребёнок упал вместе с коляской в автобусе, который ехал по Богатырскому проспекту около одиннадцати часов вечера 29 апреля.

    С младенцем был 17-летний отец. Медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга и ссадины на теле. Известно, что автобусом управлял 54-летний петербуржец. В этом году штрафов за нарушение ПДД у него нет.

    В пресс-службе «Пассажиравтотранса» «Фонтанке» уточнили, что младенец упал в салоне автобуса № 93. Молодые родители не поставили коляску на тормоз, при торможение она покатилась, и мальчик выпал.

    В Колпино водителю маршрута № 327 пришлось тормозить перед подрезавшим его легковым автомобилем. «В салоне автобуса упали три пассажира. Осмотрены бригадой скорой помощи на месте, отпущены», — рассказали в ПАТ.

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