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    Глава Крыма подтвердил атаку по региону ракетами ATACMS и показал фото несдетонировавших суббоеприпасов

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    Глава республики Крым Сергей Аксенов подтвердил появившиеся ранее сведения об атаке по территории полуострова баллистическими ракетами ATACMS. В своем телеграм-канале 30 апреля он сообщил о том, что ракеты были сбиты.

    Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым
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    Также он обратился с предупреждением к жителям Симферопольского района, где были обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы. Фотографии несдетонировавших зарядов Аксенов опубликовал с призывом не поднимать их и не приближаться к ним.

    Об атаке вооруженных сил Украины баллистическими ракетами по территории Крыма в ночь на 30 апреля ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым

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    ATACMSАксеновКрым
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