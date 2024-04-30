Глава Крыма подтвердил атаку по региону ракетами ATACMS и показал фото несдетонировавших суббоеприпасов

Глава республики Крым Сергей Аксенов подтвердил появившиеся ранее сведения об атаке по территории полуострова баллистическими ракетами ATACMS. В своем телеграм-канале 30 апреля он сообщил о том, что ракеты были сбиты.
Также он обратился с предупреждением к жителям Симферопольского района, где были обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы. Фотографии несдетонировавших зарядов Аксенов опубликовал с призывом не поднимать их и не приближаться к ним.
Об атаке вооруженных сил Украины баллистическими ракетами по территории Крыма в ночь на 30 апреля ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.