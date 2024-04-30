«ПВО отработала на отлично». Рогов сообщил об ударе по Крыму ракетами ATACMS

В ночь с 29-го на 30-е апреля ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по территории Крыма. Об этом стало известно из телеграм-канала председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

На полуострове была объявлена воздушная тревога и перекрыто движение по Крымскому мосту. Как утверждается, для атаки использовались баллистические ракеты ATACMS, однако «система ПВО России отработала над Джанкоем и Симферополем "на отлично"».

Ранее «Фонтанка» писала о том, по каким целям Вооруженные силы Украины могут нанести удары ракетами ATACMS.