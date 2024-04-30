    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    770мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    «ПВО отработала на отлично». Рогов сообщил об ударе по Крыму ракетами ATACMS

    5149
    11 комментариев

    В ночь с 29-го на 30-е апреля ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по территории Крыма. Об этом стало известно из телеграм-канала председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

    На полуострове была объявлена воздушная тревога и перекрыто движение по Крымскому мосту. Как утверждается, для атаки использовались баллистические ракеты ATACMS, однако «система ПВО России отработала над Джанкоем и Симферополем "на отлично"».

    Ранее «Фонтанка» писала о том, по каким целям Вооруженные силы Украины могут нанести удары ракетами ATACMS.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ATACMSВСУКрымПВОРогов
    ЛАЙК4
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close