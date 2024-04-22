Куда ВСУ направят ATACMSы из новых поставок Пентагона — прогнозы политиков и аналитиков

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться





Как только на Украине приняли закон о мобилизации, палата представителей США одобрила законопроект о выделении военного транша. Совпало. Как этот американский шаг оценивают в России и какие прогнозы дают специалисты, узнала «Фонтанка».



Конгресс США проголосовал за выделение 60,84 млрд долларов для Украины. Ожидается, что 24 апреля американский сенат одобрит этот законопроект, а затем его подпишет президент Байден. СМИ сообщают, что через неделю некоторые виды вооружений могут поступить со складов Пентагона в вооруженные силы Украины. В первую очередь называются ракеты для систем ПВО Patriot и артиллерийские снаряды, поскольку их катастрофически не хватает ВСУ и их передачу анонсировал президент Байден. Обещают передать также дальнобойные (300 км) ракеты ATACMSы.

Когда стало известно, что конгресс проголосовал за помощь Киеву, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: «Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это ещё больше обогатит Соединённые Штаты Америки и ещё больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима». Справочно Конгресс проголосовал 20 апреля за законопроект о выделении 60,84 млрд долларов для Украины. На что они будут потрачены: 23,2 млрд долларов — восполнение израсходованного на Украине вооружения армии США; 13,8 млрд долларов — закупка нового оружия для Украины, в том числе того, что еще не произведено; 11,3 млрд долларов — работа американских военных в регионе (обучение ВСУ и военное присутствие в восточных странах НАТО); 7,8 млрд долларов — покрытие дефицита украинского бюджета в форме кредита (возможно, безвозвратного); более мелкие суммы — на охрану границ и контроль со стороны США за расходованием средств.

«Кровавые доллары» для «продления агонии киевского режима» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню: «Это усилит общемировые кризисные явления». Закон о транше для Украины она назвала спонсированием террористического экстремистского режима со стороны Соединенных Штатов Америки: «Режиму Байдена нужно протянуть эту ситуацию до выборов, чтобы не показать, что этот проект провалился. Республиканцам надо обеспечить свой военно-промышленный комплекс. На самом деле они продлевают агонию киевского режима и стараются продержаться на плаву».

Дмитрий Медведев называет транш в 61 млрд «кровавыми долларами»: «В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков: а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны», — говорится в телеграм-канале замглавы Совбеза. «Крымский мост станет главной целью ВСУ» Политологи и военные эксперты пытаются прогнозировать, что последует за поставкой вооружений, которые, как говорят в США, смогут прибыть на Украину в ближайшее время.

Политолог Сергей Марков считает: раз обещают доставить снаряды меньше чем через неделю, значит, уже сейчас ВСУ не будет экономить свои остатки и интенсивность боев усилится. При сохранении общего преимущества армии России ее наступление замедлится. Поскольку будут поставлены более дальнобойные ракеты, примерно через месяц усилятся удары по дальним городам России (нужно обеспечивать ПВО российские города, в том числе Москву и все города в зоне до тысячи километров). Марков предполагает, что в то же самое время участятся удары по Крыму, особенно по Крымскому мосту и по Севастополю. Крымский мост станет главной целью ВСУ.

Политолог задает вопросы и сам на них отвечает: «Укрепится боевой дух ВСУ? Скорее замедлится ослабление боевого духа ВСУ». Он уверен, что на фронте ситуация принципиально не изменится: «61 миллиард имеет целью просто не допустить краха ВСУ, который американцы считают очень вероятным летом». Глава комитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер сообщил, что в утвержденный пакет помощи войдут дальнобойные вооружения, в том числе ракеты ATACMS и другое дальнобойное оружие. Правда, Герман Куликовский, автор телеграм-канала «Старше Эдды», предполагает, что «пару сотен ракет (ATACMS) Штаты дадут — вряд ли больше, с учетом того, что и свои запасы оценивались как недостаточные еще в 2023-м, и желающих меньше не стало, включая Тайвань, страны Восточной Европы и ближневосточные».

Куликовский пишет, что Пентагон предоставит «помимо самой первой модификации неуправляемой ракеты М39 с кассетной боевой частью и дальностью в 165 км и более дальнобойные — модификации M39A1 и М57, имеющие GPS-наведение. Первая также с кассетной головой, но с существенно меньшим числом элементов — 275 суббоеприпасов вместо 950 у исходной, вторая — с осколочно-фугасным зарядом, содержащим около 100 килограммов взрывчатки. Это, во всяком случае, наиболее массовые ракеты из числа современных версий ATACMS. (..) Вместе с ATACMS для тех же пусковых установок HIMARS наверняка подвезут и дополнительные их штатные реактивные снаряды, применение которых в последнее время сократилось. Возобновить обстрелы в прежнем режиме будет трудно, в том числе учитывая наши возросшие возможности работы по тылам».

Куликовский считает, что зацикливаться на ATACMS и делать из них очередную вундерваффе нет смысла: «Вопрос тут по-прежнему в способности обеспечить боевую мощь в комплексе, а с этим у Запада сейчас проблемы, и очередной порцией финансирования они решены быть не могут».

Последствия передачи ВСУ ATACMSов, кроме опасности ударов по Крымскому мосту, предсказывает и военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок: «Возможно, что дальнобойными ракетами ATACMS ударят по важнейшим пунктам управления (гибель руководящего состава ВС РФ всегда вызывает крайне болезненную реакцию в армии и народе), аэродромам ВКС и площадкам базирования армейской авиации, военно-морским базам (главным образом по крупным надводным кораблям на якорных стоянках). Возможны и другие варианты — под ударами окажутся объекты складирования ГСМ, боеприпасов, других материальных средств, энергетики, инфраструктура».

Тем временем Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» выразила общее беспокойство: «Они же ведь сейчас не случайно во всех своих The New York Times и прочих пишут: «Да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили. Но ведь там людей не хватает...» Вы увидите, как в течение недели риторика от «людей не хватает украинцам» перейдет к тому, что «людей должны помочь направить мы».