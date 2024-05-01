На абордаж! Стартовала регистрация на сап-фестиваль «Пиратская гавань» в Выборге

Начался последний месяц весны, а мы уже ждем с нетерпением лета — ведь 6 июля в Выборге состоится второй фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань». А зарегистрироваться на него можно уже сегодня!



Карнавальное сап-движение активно выходит за пределы Петербурга — в Ленинградской области мы ждем всех отважных витальеров (так называют пиратов Балтийского моря) и рыцарей вместе с досками, чтобы совершить заплыв по акватории под сенью средневекового Выборгского замка.