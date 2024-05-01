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    Фонтанка SUP

    На абордаж! Стартовала регистрация на сап-фестиваль «Пиратская гавань» в Выборге

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Начался последний месяц весны, а мы уже ждем с нетерпением лета — ведь 6 июля в Выборге состоится второй фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань». А зарегистрироваться на него можно уже сегодня!

    Карнавальное сап-движение активно выходит за пределы Петербурга — в Ленинградской области мы ждем всех отважных витальеров (так называют пиратов Балтийского моря) и рыцарей вместе с досками, чтобы совершить заплыв по акватории под сенью средневекового Выборгского замка.

    Фестиваль организован городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

    Принять участие в фестивале можно бесплатно, но необходимо обязательно зарегистрироваться и получить куар-код, который затем перед стартом вы обменяете на стартовый номер. Строгое ограничение — на воду допускаются только совершеннолетние!

    Помимо самого заплыва, мы, как и всегда, предлагаем множество развлечений на берегу. В «Пиратской гавани» из обладателей лучших пиратских костюмов (историческая подлинность не имеет большого значения) мы выберем Командора и Королеву фестиваля, а также наградим обладателей самых ярких и креативных образов в номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа».

    Так что если в душе живет романтика, вы любите сапсерфинг и не прочь нарядиться в костюм пирата — вы точно наш герой. Заходите на сайт «Пиратской гавани» и регистрируйтесь. Встречаемся в Выборге 6 июля!

    Фото: «Фонтанка.ру»

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