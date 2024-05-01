Генпрокуратура проводит проверку из-за задержки международных почтовых отправлений

Генеральная прокуратура России организовала проверку по факту задержки международных почтовых отправлений. Об этом ведомство сообщило 1 мая.



По данным Генпрокуратуры, речь идет о более чем 3000 посылок, для выпуска которых оказалось недостаточно средств. Деньги на специальный счет «Почты России» поступят 2 мая, после чего Федеральная таможенная служба сможет завершить процедуру.

«От АО «Почта России» и ФТС России потребовано обеспечить надлежащее взаимодействие», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее ФТС заявила о том, что часть международных отправлений «Почты России» задерживаются. Последняя заявила о том, что число посылок 30 апреля и 1 мая выросло в 6 раз по сравнению с обычными днями.

