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    Генпрокуратура проводит проверку из-за задержки международных почтовых отправлений

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    Генеральная прокуратура России организовала проверку по факту задержки международных почтовых отправлений. Об этом ведомство сообщило 1 мая.

    По данным Генпрокуратуры, речь идет о более чем 3000 посылок, для выпуска которых оказалось недостаточно средств. Деньги на специальный счет «Почты России» поступят 2 мая, после чего Федеральная таможенная служба сможет завершить процедуру.

    «От АО «Почта России» и ФТС России потребовано обеспечить надлежащее взаимодействие», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Ранее ФТС заявила о том, что часть международных отправлений «Почты России» задерживаются. Последняя заявила о том, что число посылок 30 апреля и 1 мая выросло в 6 раз по сравнению с обычными днями.

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