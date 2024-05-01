ФТС: из-за проблем со счетами «Почты России» задерживаются международные посылки

Оформление посылок, которые доставляет «Почта России», проводится с задержками. Речь идет о небольшом количестве международных отправлений. Об этом 1 мая в телеграм-канале сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).



«Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы возникли лишь с «платными» посылками. Согласно статистике, обычно это не более 0,2 от всех ввозимых почтовых отправлений. Как только средства поступят на лицевой счет «Почты России» и поступят декларации, посылки будут сразу оформлены, заявляют в ФТС.