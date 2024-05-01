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    ФТС: из-за проблем со счетами «Почты России» задерживаются международные посылки

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    Оформление посылок, которые доставляет «Почта России», проводится с задержками. Речь идет о небольшом количестве международных отправлений. Об этом 1 мая в телеграм-канале сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

    «Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что проблемы возникли лишь с «платными» посылками. Согласно статистике, обычно это не более 0,2 от всех ввозимых почтовых отправлений. Как только средства поступят на лицевой счет «Почты России» и поступят декларации, посылки будут сразу оформлены, заявляют в ФТС.

    «Решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не выносятся», — подчеркивают в ведомстве.

    В самой «Почте России» заявили, что за последние двое суток число платных почтовых отправлений было в 6 раз больше среднего дневного показателя. В основном речь идет об электронике — ноутбуках, планшетах и телефонах. «В результате для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложено до первого банковского дня — 02.05, когда счет будет пополнен», — цитирует РБК пресс-службу компании.

    Что касается оплаты, она проводится через специальный авансовый счет. При его пополнении компания учитывает среднее число отправлений.

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    Почта РоссииФТС
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