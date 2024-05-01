Праздник любования. У Ботанического сада очереди из-за цветения сакуры

Жители Петербурга и туристы выстроились во внушительные очереди перед Ботаническим садом Петра Великого 1 мая. Причиной тому стала редкая возможность увидеть цветение сакуры. Как и японцы, собравшиеся спешат на любование цветами.

О цветении первых сакур Ботанический сад сообщил 30 апреля. Период цветения краткосрочен — всего неделя, и то если не помешает погода. Слишком теплая, ветреная или дождливая, она может уменьшить и без того этот небольшой отрезок времени.



В данный момент цветут вишня курильская (розовая, простой цветок), вишня саржента и её сорта (розовая, простой цветок), тоямазакура (белая, простой цветок), симазакура (белая, простой цветок), магнолия кобус. Впереди еще вторая и третья очереди цветения. График можно отследить на сайте Ботанического сада.