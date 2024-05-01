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    Праздник любования. У Ботанического сада очереди из-за цветения сакуры

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    Фото: читательница «Фонтанки» Виктория
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    Жители Петербурга и туристы выстроились во внушительные очереди перед Ботаническим садом Петра Великого 1 мая. Причиной тому стала редкая возможность увидеть цветение сакуры. Как и японцы, собравшиеся спешат на любование цветами.

    читательница «Фонтанки» Виктория

    О цветении первых сакур Ботанический сад сообщил 30 апреля. Период цветения краткосрочен — всего неделя, и то если не помешает погода. Слишком теплая, ветреная или дождливая, она может уменьшить и без того этот небольшой отрезок времени.

    В данный момент цветут вишня курильская (розовая, простой цветок), вишня саржента и её сорта (розовая, простой цветок), тоямазакура (белая, простой цветок), симазакура (белая, простой цветок), магнолия кобус. Впереди еще вторая и третья очереди цветения. График можно отследить на сайте Ботанического сада.

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    В Ботаническом саду напоминают, что устраивать полноценный праздник ханами, как это делают японцы, там нельзя. Во-первых, запрещено сходить с дорожек, во вторых — нельзя распивать спиртное. Там также отмечают, что с точки зрения традиционной японской культуры наиболее красивы бутоны сакуры, которые вот-вот раскроются, и рекомендуют обратить внимание на простые и некрупные цветы сакуры — они считаются самыми изысканными.

    Фото: читательница «Фонтанки» Виктория

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