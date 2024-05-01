Новые законы с мая 2024 года: цены на алкоголь взлетят, ЕГЭ наконец-то можно будет пересдать

Новые законы вступают в силу каждый месяц, а мы не забываем рассказать о самых важных Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Ежемесячно в России вступают в силу десятки новых законов, постановлений правительства и нормативно-правовых актов разной степени важности. И каждый месяц мы выбираем самые важные и актуальные, чтобы рассказать о них вам. Сегодня поговорим о том, что изменится в нашей с вами жизни в мае 2024 года.



Алкоголь подорожает С 1 мая меняются ставки акцизов на вино, игристые вина, плодовую алкогольную продукцию, винные и виноградосодержащие напитки. Акцизы вырастут в три раза: на винные напитки и шампанское — с 45 до 141 рубля за литр, на вино — с 34 до 108 рублей. По предварительным прогнозам Центра разработки национальной алкогольной политики, дешевое импортное вино в результате подорожает в 2–3 раза, в целом спиртные напитки подорожают на 10–15% .



Акцизы на крепкий алкоголь в этом году уже повышали в начале года. Акциз на крепкий алкоголь в 2024 году вырос с 613 до 643 рублей за литр этилового спирта, на алкоголь крепостью до 9% — 514 рублей. Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь — водку, коньяк, бренди и ром — планируют повысить с 1 июня.



Лимит на переводы без комиссии станет больше С 1 мая вступает в силу новый лимит на переводы между своими счетами — без комиссии можно будет отправлять самому себе до 30 миллионов рублей в месяц. Кредитным организациям запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы. При этом размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц.

Центробанк ранее объяснял, что норма будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения и личный кабинет, а также на переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей.



Изменятся правила целевого обучения С 1 мая меняются правила приема абитуриентов на целевое обучение. Заключить договор теперь можно только после зачисления, максимальный срок договора будет составлять пять лет. Все заявки на целевое обучение будут носить публичный характер, а заказчики целевого обучения будут публиковать свои предложения на портале «Работа в России».

— Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили, — объясняет председатель ГД Вячеслав Володин. — А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион.

Лечить детей с редкими заболеваниями начнут быстрее С 1 мая лекарственные препараты из резерва фонда «Круг добра» будут направлять в медорганизации более оперативно. Вся процедура после постановки диагноза ребенку сократится с 24 до 6 рабочих дней. Фонд получает федеральные деньги на оказание дорогостоящей медпомощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и средств реабилитации. К таким заболеваниям в России относят болезни с распространенностью менее 10 человек на 100 000 населения. В том числе в список входит спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, лекарство от которого стоит два миллиона долларов.

При ОРВИ перестанут назначать антибиотики 4 мая в силу вступает новый стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций у взрослых — из списка отечественных препаратов, которые при ОРВИ должен назначить врач, убирают антибиотики, но добавили туда «Кагоцел». Есть и ряд других изменений, касающихся диагностики и лечения. Сократится также перечень инструментальных методов лечения — из него исчезнут бронхоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, комплексное УЗИ брюшной полости и цифровая флюорография легких — прежде они предусматривались при лечении ОРВИ тяжелой степени.

Родственники пропавших без вести будут сдавать ДНК С 15 мая близкие родственники пропавших без вести будут подлежать обязательной геномной регистрации. Это значит, что госорганы смогут получать и хранить так называемую геномную информацию — биометрические персональные данные, включая ДНК. Под близкими родственниками следует понимать родителей, детей, полнородных братьев и сестер пропавшего без вести. Их геномную информацию будут хранить до установления местонахождения пропавшего без вести, но максимум 70 лет. Если местонахождение пропавшего будет установлено или идентифицируют неопознанный труп, то геномную информацию родственников уничтожат.



ЕГЭ можно будет пересдать 23 мая начинается основной период ЕГЭ, который будет длиться почти месяц — последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам намечен на 21 июня. Полное расписание ЕГЭ мы публиковали ранее.



В этом году у выпускников появится право пересдать ЕГЭ по одному из предметов до начала приемной кампании в вузы — новые правила вступают в силу 3 мая. На пересдачи в расписании отведены дополнительные дни — 4 и 5 июля.

