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    В прокате — «Всемирный потоп». В главных ролях — наводнение в Лондоне, Бенедикт Камбербэтч и Джоди Комер

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    На экраны 1 мая выходит фильм-катастрофа британского режиссера Махалии Бело «Всемирный потоп». По сюжету из-за аномальных ливней и бурь Лондон, а также другие районы Великобритании оказываются затоплены. Страна на грани гуманитарной и экологической катастрофы. Посреди этого хаоса безымянная героиня пытается найти безопасное место для того, чтобы родить, уберечь своего ребенка от опасности и воссоединиться с супругом.

    Героиню играет актриса Джоди Комер («Убивая Еву»), а её мужа — Джоэл Фрай («Круэлла»). Кроме того, в фильме оказались заняты актёры Марк Стронг («Пипец»), Джина МакКи («Мой полицейский»), Кэтрин Уотерсон («Фантастические твари»), Нина Сосанья («Темные начала») и сам Бенедикт Камбербэтч.

    «Всемирный потоп» основан на романе Меган Хантер. Премьера картины состоялась на прошлогоднем Международном кинофестивале в Торонто и удостоилась исключительных похвал критиков.

    18+
    Матвей Пирогов

    Бенедикт КамбербэтчФильм-катастрофа
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