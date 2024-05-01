На севере Петербурга мужчина расстреливал банки, пока ему не помешала полиция

Полицейские задержали мужчину, перепутавшего с тиром улицу в Приморском районе Петербурга.



О нарушении общественного порядка на Планерной улице, 49, полицейским накануне в начале девятого часа вечера сообщила местная жительница, стало известно «Фонтанке» 1 мая. Она рассказала, что одетый по-спортивному незнакомец на аллее у дома размахивает пистолетом и стреляет.

