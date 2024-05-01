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    На севере Петербурга мужчина расстреливал банки, пока ему не помешала полиция

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    Полицейские задержали мужчину, перепутавшего с тиром улицу в Приморском районе Петербурга.

    О нарушении общественного порядка на Планерной улице, 49, полицейским накануне в начале девятого часа вечера сообщила местная жительница, стало известно «Фонтанке» 1 мая. Она рассказала, что одетый по-спортивному незнакомец на аллее у дома размахивает пистолетом и стреляет.

    Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место через несколько минут и задержал 32-летнего жителя Пороховых. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, он расстреливал банки.

    Пневматический пистолет изъяли, а стрелка увезли в отдел. Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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