На севере Петербурга мужчина расстреливал банки, пока ему не помешала полиция

Полицейские задержали мужчину, перепутавшего с тиром улицу в Приморском районе Петербурга.
О нарушении общественного порядка на Планерной улице, 49, полицейским накануне в начале девятого часа вечера сообщила местная жительница, стало известно «Фонтанке» 1 мая. Она рассказала, что одетый по-спортивному незнакомец на аллее у дома размахивает пистолетом и стреляет.
Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место через несколько минут и задержал
Пневматический пистолет изъяли, а стрелка увезли в отдел. Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.