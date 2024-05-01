В университетах Нью-Йорка проходят пропалестинские протесты. Арестованы более 100 человек

В Гамильтон-холле Колумбийского университета и городском колледже Нью-Йорка арестованы более 100 протестующих студентов,
Автор: The Guardian / YouTube
Для разгона демонстрантов в учебных заведениях в Нью-Йорке были призваны наряды полиции, сообщает The Guardian. Для того чтобы войти в Гамильтон-холл, они использовали пандус на бронетранспортере и с его помощью забрались в окна второго этажа. Сейчас, пишет The Guardian, Гамильтон-холл и лагерь протестующих полностью очищены от студентов. Единственное, что осталось, — их палатки и имущество. Представитель полиции Нью-Йорка Карлос Ньевес заявил, что сообщений о каких-либо травмах после арестов к нему не поступало, сообщает издание.
Автор: CBS New York / YouTube
Студенты разбили лагеря, заняли здания кампусов и выстроились в живые цепи в знак протеста против войны Израиля в секторе Газа в понедельник, 29 апреля.
В заявлении, которое опубликовал Колумбийский университет, говорится, что полиция прибыла в кампус после того, как учебное заведение обратилось за помощью. Университет попросил полицию оставаться на территории школы до середины мая.