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    Каршеринг с сюрпризом. В Петербурге остановили машину с живыми баранами

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    Обычный каршеринг с необычными пассажирами остановили в Приморском районе Петербурга. Рассказ о курьезном инциденте появился в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автомобиль, плотно набитый людьми, остановили инспекторы ДПС отдела ГИБДД по Приморскому району Петербурга. В салоне находились пять человек. Все, как отмечается, граждане Узбекистана. Из них, как выяснилось позже, разрешение на нахождение на территории России было только у двоих.

    Дорожный инспектор

    Процедура стандартная: проверка документов и осмотр автомобиля. После фразы «откройте, пожалуйста, багажник» инспекторов ожидал настоящий сюрприз. Внутри оказались два живых барана. Отпаивали явно страдающих животных сотрудники дорожной полиции.

    В отделе полиции оказались все: и люди, и животные. В отношении первых составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства).

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    КурьезКаршеринг
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