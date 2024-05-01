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    «Антициклон усилит похолодание». В Петербурге прохладно, но без дождя

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    Облачно с прояснениями будет в Петербурге в течение дня 1 мая. Вероятность осадков невелика.

    Температура воздуха днем составит 11–13 градусов тепла, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Умеренный ветер подует с запада и северо-запада.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует гребень надвигающегося с севера скандинавского антициклона», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Для города это означает, что температурный фон окажется ниже климатической нормы. Днем в городе будет до плюс 13, в Ленобласти — на один градус больше. Лишь на юге области воздух может прогреться до плюс 17. Сила ветра составит 3–8 метров в секунду.

    Первый рабочий день недели, 2 мая, согласно прогнозу, будет таким же. Осадков не ожидается, температура воздуха составит 13–15 градусов тепла.

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