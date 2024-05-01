«Антициклон усилит похолодание». В Петербурге прохладно, но без дождя

Облачно с прояснениями будет в Петербурге в течение дня 1 мая. Вероятность осадков невелика.
Температура воздуха днем составит 11–13 градусов тепла, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Умеренный ветер подует с запада и северо-запада.
«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует гребень надвигающегося с севера скандинавского антициклона», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Для города это означает, что температурный фон окажется ниже климатической нормы. Днем в городе будет до
Первый рабочий день недели, 2 мая, согласно прогнозу, будет таким же. Осадков не ожидается, температура воздуха составит