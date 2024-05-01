Конгресс США: некоторые поставщики неохотно заключают контракты в рамках помощи Украине

Ряд поставщиков неохотно заключает долгосрочные контракты на поставки для восполнения вооружения, которое Пентагон отправляет на Украину. Об этом говорится в докладе Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).
«Министерство обороны выявило многочисленные проблемы в цепочке поставок, с которыми сталкиваются программы вооружения», — говорится в докладе.
Согласно документу, речь идет о многолетних контрактах на закупку 5 типов вооружений. Однако с ними возникает проблема: не все поставщики охотно идут на соглашения, которые зафиксируют определенные цены на несколько лет.
Конгресс отмечает, что проблема не нова — она лишь усугубилась «такими событиями, как пандемия COVID-19 и высоким спросом со стороны Украины, а также другими факторами». В результате длительные сроки поставок оказывают влияние на многие программы вооружений.
Отмечается, что для решения проблем Пентагон использует часть из 25,9 млрд долларов, выделенных конгрессом на наращивание оборонного производства. В частности, речь идет о более чем 2,8 млрд долларов, которые будут направлены на производство оружия. «Министерство обороны использует почти
Последний на данный момент пакет помощи Украине в США был принят 24 апреля. Тогда речь шла о военной помощи на