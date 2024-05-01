Конгресс США: некоторые поставщики неохотно заключают контракты в рамках помощи Украине

Ряд поставщиков неохотно заключает долгосрочные контракты на поставки для восполнения вооружения, которое Пентагон отправляет на Украину. Об этом говорится в докладе Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).



«Министерство обороны выявило многочисленные проблемы в цепочке поставок, с которыми сталкиваются программы вооружения», — говорится в докладе.

Согласно документу, речь идет о многолетних контрактах на закупку 5 типов вооружений. Однако с ними возникает проблема: не все поставщики охотно идут на соглашения, которые зафиксируют определенные цены на несколько лет.