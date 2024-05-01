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    Конгресс США: некоторые поставщики неохотно заключают контракты в рамках помощи Украине

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    Ряд поставщиков неохотно заключает долгосрочные контракты на поставки для восполнения вооружения, которое Пентагон отправляет на Украину. Об этом говорится в докладе Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).

    «Министерство обороны выявило многочисленные проблемы в цепочке поставок, с которыми сталкиваются программы вооружения», — говорится в докладе.

    Согласно документу, речь идет о многолетних контрактах на закупку 5 типов вооружений. Однако с ними возникает проблема: не все поставщики охотно идут на соглашения, которые зафиксируют определенные цены на несколько лет.

    Конгресс отмечает, что проблема не нова — она лишь усугубилась «такими событиями, как пандемия COVID-19 и высоким спросом со стороны Украины, а также другими факторами». В результате длительные сроки поставок оказывают влияние на многие программы вооружений.

    Отмечается, что для решения проблем Пентагон использует часть из 25,9 млрд долларов, выделенных конгрессом на наращивание оборонного производства. В частности, речь идет о более чем 2,8 млрд долларов, которые будут направлены на производство оружия. «Министерство обороны использует почти 2 млрд долларов из этого финансирования для семикратного увеличения производства 155-мм боеприпасов», — говорится в отчете.

    Последний на данный момент пакет помощи Украине в США был принят 24 апреля. Тогда речь шла о военной помощи на 1 млрд долларов.

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