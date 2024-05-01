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    Глава Удмуртии: мы приняли решение отменить в этом году парад Победы

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    Парад Победы в Удмуртии в этом году будет отменен. Об этом 1 мая сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале. Он отметил, что 9 Мая — «большой праздник для всей Удмуртии» и решение не было простым.

    «Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада — это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счёт наших детей», — написал Бречалов.

    Он отметил, что перед праздником власти поздравят всех ветеранов. Для них уже проводятся концерты во дворах. Традиционный в регионе смотр-конкурс «Равняемся на героев» будет перенесен на июнь. Бречалов также напомнил, что шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

    «Друзья, надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности», — заключил глава региона.

    Отметим, что из соображений безопасности акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн в этом году по всей России. Стартовала она 1 мая, а закончится 12 числа. Об отмене парадов и салютов 9 мая ранее уже сообщили власти нескольких регионов, в том числе Белгородской, Брянской и Курской областей.

    О том, как Петербург готовится к Дню Победы, читайте в материале «Фонтанки».

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    9 МаяПарад ПобедыУдмуртия
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