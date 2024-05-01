Глава Удмуртии: мы приняли решение отменить в этом году парад Победы

Парад Победы в Удмуртии в этом году будет отменен. Об этом 1 мая сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале. Он отметил, что 9 Мая — «большой праздник для всей Удмуртии» и решение не было простым.



«Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада — это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счёт наших детей», — написал Бречалов.

Он отметил, что перед праздником власти поздравят всех ветеранов. Для них уже проводятся концерты во дворах. Традиционный в регионе смотр-конкурс «Равняемся на героев» будет перенесен на июнь. Бречалов также напомнил, что шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.