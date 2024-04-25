«Бессмертный полк» онлайн, про салют нет ясности. Как в Петербурге будут праздновать День Победы

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Представители петербургского правительства и общественных организаций рассказали, как горожане смогут отпраздновать День Победы в этом году. Всего запланировано почти 200 мероприятий.

Парад и автопробег Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона начнется 9 Мая, в 10 часов утра. В нём примут участие 4,5 тысячи человек, из них 3 тысячи — от Министерства обороны, остальные — от других ведомств. В параде задействуют 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов, сочетание примерно как год назад.



Авиационных шоу не будет в связи с особыми мерами безопасности в контексте СВО, и в этом смысле тоже ничего не отличается от прошлогоднего парада. Для зрителей на Дворцовой площади установят трибуны на 1400 мест со смотровой площадкой для 1000 человек.



В целом в Смольном рекомендуют не толпиться в местах проведения парада и смотреть его по телевизору либо через интернет. Рекомендация понятная, особенно если чиновники сами придержат подписание своего постановления о запрете публиковать места дислокации вооруженных частей. Если не придержат, пресловутому телевидению и интернет-СМИ, возможно, придется пораскинуть мозгами, как бы так транслировать происходящее, не давая зрителям шанса узнать Дворцовую площадь. Никаких пояснений насчет применения этого запрета пока так и не прозвучало.



После военного парада состоится парад ретроавтомобилей с участием ветеранов специальной военной операции, Афганистана и других боевых действий. На исторических машинах проедут по центру города 150 человек, 20 из которых — ветераны Великой Отечественной, а остальные — участники операций в современных горячих точках, задействуют 80 машин. Для этого заранее будет ограничено движение обычных автомобилей от Дворцового моста до площади Восстания. Вдоль всего маршрута в течение дня будет играть музыка военного времени. Ранее «Фонтанка» рассказывала, когда ждать перекрытий для репетиций парада 9 Мая.



После автопробега организуют выставку ретроавтомобилей на Дворцовой площади, вдоль Эрмитажа. Их можно будет посмотреть в течение одного дня. Кроме этого, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проведет на площади выставку музейных экспонатов и архивных документов о работе милиции в годы Великой Отечественной войны.

На время праздника вокруг Дворцовой поставят ограждения и рамки с металлодетекторами. Проход к трибунам будет возможен только через контрольно-пропускные пункты. На месте будут дежурить пожарные и медики.



«Бессмертный полк» в этом году не состоится. Желающие могут опубликовать портреты своих родственников из числа участников Великой Отечественной войны на официальном сайте всероссийской акции.

Салют

Глава комкульта Федор Болтин, отвечая на вопрос «Фонтанки», сообщил, что сам город никаких фейерверков не планирует. Это мало добавляет к знанию о том, что произойдет 9 Мая. Дело в том, что и салют, и сопровождающий его фейерверк на День Победы — это традиционно прерогатива Минобороны, а именно расчетов Михайловской военной артиллерийской академии. Соответственно, когда город говорит, что не планирует фейерверк, он просто действует как обычно. О судьбе праздничного салюта и его оформления могут рассказать только военные, но они официальных комментариев не дают.



Концерты Восьмого мая в 15:00 пройдет масштабное празднование в БКЗ «Октябрьский». В этом году сюжет театрализованной программы будет развиваться вокруг истории ребёнка, который проходит через начало войны и победу 1945 года. В действе примут участие актеры Сергей Безруков и Георгий Штиль, певец Григорий Чернецов и другие. Представление можно будет увидеть в трансляции телеканала «Санкт-Петербург».

Девятого мая свою творческую программу представит Театр эстрады на Большой Конюшенной улице.

В 15:00 на Дворцовой площади начнется праздничный концертный марафон. Он продлится более четырех часов. «Впервые мы делаем программу, в которой примут участие современные артисты, которые уже не раз бывали «за ленточкой» и поддерживали боевой дух наших ребят, участников специальной военной операции. Это Виталий Аксёнов, группы "Джанго", "Декабрь"», — отметил Федор Болтин на пресс-конференции ТАСС. В концертном марафоне примут участие и другие артисты: они исполнят песни о войне и победе. Всё это также будут транслировать по телевидению.

Специальные программы ко Дню Победы подготовили и государственные театры. Так, Михайловский театр проведет концерт «Это было недавно, это было давно», а Академический театр комедии им. Акимова покажет спектакль «Небесный тихоход». Театр музыкальной комедии подготовил спектакли «Севастопольский вальс» и «Раскинулось море широко». Две праздничные программы в Доме офицеров исполнит оркестр «Северная Симфония».

Девятого мая пройдет концерт и у Петропавловской крепости, на нем выступят артисты объединения «Петербург-концерт». В 12:00 один из петербургских ветеранов ВОВ совершит памятный выстрел с Нарышкина бастиона.

А что в городе Восьмого мая акции в честь Дня Победы пройдут на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Нововолковском и Невском воинском кладбищах, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и в ряде других мест во всех районах Петербурга. При этом на Пискаревском кладбище введут особый режим безопасности и закроют его для посетителей до 13:00. По районам будут ездить мобильные «фронтовые бригады», поздравляющие ветеранов с Днем Победы. «Они будут поздравлять непосредственно на дому и смогут даже провести парад прямо у ветеранов дома», — отметила первый заместитель председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галина Колосова.

Особое внимание будет уделено ветеранам, которые проживают в социальных стационарах. Парады мобильных «фронтовых бригад» проведут у двух домов ветеранов — в Пушкинском и Петроградском районах.



В ЦПКИО им. Кирова 9 Мая проведут акцию «Весна Победы»: в рамках нее будут организованы церемонии возложения цветов, спуска траурного венка на воду, минута молчания и совместное исполнение песен о победе в Великой Отечественной войне. В Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда к 9 Мая подготовили специальную выставку, посвященную истории создания музея в Соляном переулке.

Свои памятные мероприятия пройдут также у Исаакиевского собора и у Спаса на Крови.

В Гатчине 8 и 9 мая пройдут бесплатные мемориальные экскурсии «Гатчинский парк. Возрождение»: на них расскажут об обстрелах в годы Великой Отечественной и о том, как местные жители защищали парк и музей.



Как будет выглядеть город

Украсить город планируют бóльшим количеством праздничных элементов, чем раньше. Особым образом оформят 400 адресов во всех районах города, это на 50 адресов больше, чем в прошлом году. Заметно больше украшений ко Дню Победы появится в Пушкинском, Колпинском и Петродворцовом районах — городская администрация старается сделать так, чтобы в центре и удаленных местах города была одинаково торжественная атмосфера.

Всего в оформлении используют больше 16 тысяч украшений. Это будут гербы и флаги городов воинской славы, городов-героев, изображения орденов и штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Используют также серии плакатов «Народная победа», «Герои Советского Союза» и плакаты с портретами ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Ими займут больше 500 сторон рекламных конструкций в Петербурге. Будут задействованы и электронные рекламные табло: на некоторых из них запланированы трансляции поздравительных роликов. Традиционно будет украшен к празднику и общественный транспорт.

Как это будет выглядеть — можно заранее посмотреть здесь.



Собрала информацию Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»