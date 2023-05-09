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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Небо синее над Невой озарили «Ассоли» и «Хризантемы». Посмотрите на фейерверк в День Победы

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Праздничный салют по случаю 78 годовщины Дня Победы завершил торжества в Петербурге 9 мая. 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка и под свет пламени Ростральных колонн собрали полные набережные горожан и туристов.

    Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    Залпы производили расчёты курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии. По традиции, каждый залп был именным.

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    «Первый залп — в честь 78– й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — рассказали «Фонтанке» в ЗВО. — Второй — в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ. Другие залпы были посвящены Городу — Герою Ленинграду и Городам-Героям, солдатам-победителям, партизанам, труженикам тыла, ковавшим Победу, а также в честь воинов — участников специальной операции».

    Из 12 салютных пусковых установок 2А85 вверх взмыли заряды с романтичными именами — «Облако», «Ассоль», «Солнце», «Вега», «Мальва», «Хризантема».

    После основного салюта состоялся еще один у «Газпром Арены», сообщают корреспонденты «Фонтанки».

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 17

    Гость09 Мая 2023 в 23:27
    С Днём Великой Победы!
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