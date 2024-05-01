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    У военкомата на Фонтанке нашли обожжённого мужчину. Он в реанимации

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    Медики спасают молодого мужчину, которого нашли с серьёзными ожогами у военного комиссариата Ленобласти в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 мая.

    Бригада скорой увезла пострадавшего с набережной Фонтанки, 90/1, около полуночи. По предварительным данным, мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами 90% тела.

    Его поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

    Обстоятельства, при которых мужчина получил травмы, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

    Предварительно, известно, что пострадавший — 24-летний уроженец Красноярска.

    В Сети можно найти его анкету двухлетней давности, в которой молодой человек рассказывает о себе как о танцоре, музыканте и опытном эпизоднике. Он пишет, что в кино получал второстепенные роли, главные — в рекламе и клипах.

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