У военкомата на Фонтанке нашли обожжённого мужчину. Он в реанимации

Медики спасают молодого мужчину, которого нашли с серьёзными ожогами у военного комиссариата Ленобласти в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 мая.
Бригада скорой увезла пострадавшего с набережной Фонтанки, 90/1, около полуночи. По предварительным данным, мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами 90% тела.
Его поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Обстоятельства, при которых мужчина получил травмы, выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Предварительно, известно, что пострадавший —
В Сети можно найти его анкету двухлетней давности, в которой молодой человек рассказывает о себе как о танцоре, музыканте и опытном эпизоднике. Он пишет, что в кино получал второстепенные роли, главные — в рекламе и клипах.