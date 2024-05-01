У военкомата на Фонтанке нашли обожжённого мужчину. Он в реанимации

Медики спасают молодого мужчину, которого нашли с серьёзными ожогами у военного комиссариата Ленобласти в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 мая.



Бригада скорой увезла пострадавшего с набережной Фонтанки, 90/1, около полуночи. По предварительным данным, мужчина поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами 90% тела.



Его поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.



Обстоятельства, при которых мужчина получил травмы, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

