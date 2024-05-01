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    Умелец объединил кикшеринг и диван в Волгограде. Наградой стал протокол

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    Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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    Мотополиция догоняла необычного нарушителя в Волгограде. Молодой человек рассекал по городу на электросамокате, предварительно водрузив на него диван. О курьезном инциденте 1 мая сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.

    Инцидент произошел в Центральном районе Волгограда 30 апреля. Молодой человек 22 лет от роду установил на электросамокат диван и ехал по проспекту Ленина. Остановить парня смогли только сотрудники мотовзвода.

    В результате юношу оштрафовали — ему вменили часть 2 статьи 12.29 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 800 рублей.

    Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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    ВолгоградЭлектросамокатКурьез
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