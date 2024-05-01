Умелец объединил кикшеринг и диван в Волгограде. Наградой стал протокол

Мотополиция догоняла необычного нарушителя в Волгограде. Молодой человек рассекал по городу на электросамокате, предварительно водрузив на него диван. О курьезном инциденте 1 мая сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.



Инцидент произошел в Центральном районе Волгограда 30 апреля. Молодой человек 22 лет от роду установил на электросамокат диван и ехал по проспекту Ленина. Остановить парня смогли только сотрудники мотовзвода.