Двух детей искусали собаки, а женщину в Петербурге — соседка

Двое детей попали в больницу после близкого общения с животными в Петербурге и Ленинградской области, а жительница Кировского района города убедилась, что не только собака бывает кусачей.



Как стало известно «Фонтанке», 1 мая жительница Ленобласти привела к медикам 6-летнего сына с открытой раной голени. По словам матери, в деревне Малое Карлино его схватила за ногу собака, с хозяином которой семья не знакома.

Еще один мальчик пострадал от собачьих зубов накануне в Выборгском районе города. В больнице ему диагностировали укушенную рану на ноге, а также множественные ссадины на голени, спине и шее. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное.