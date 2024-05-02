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    Двух детей искусали собаки, а женщину в Петербурге — соседка

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    Двое детей попали в больницу после близкого общения с животными в Петербурге и Ленинградской области, а жительница Кировского района города убедилась, что не только собака бывает кусачей.

    Как стало известно «Фонтанке», 1 мая жительница Ленобласти привела к медикам 6-летнего сына с открытой раной голени. По словам матери, в деревне Малое Карлино его схватила за ногу собака, с хозяином которой семья не знакома.

    Еще один мальчик пострадал от собачьих зубов накануне в Выборгском районе города. В больнице ему диагностировали укушенную рану на ноге, а также множественные ссадины на голени, спине и шее. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное.

    С укушенной раной в поликлинику обратилась и 57-летняя жительница Кировского района. Женщина рассказала, что в среду подверглась нападению соседки на Оборонной улице. Та якобы дралась и кусалась. Кроме следов зубов, медики зафиксировали ссадины на шее и лице, а также гематому на руке. После оказания помощи петербурженку отпустили домой — долечиваться и мириться.

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