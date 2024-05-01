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    ЗСДфест

    С 1 мая цены на слоты в ЗСД Фонтанка Фесте стали еще дороже

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Чем ближе ЗСД Фонтанка Фест, тем дороже слоты: с 1 мая стоимость участия в заезде «Наш оранжевый» составляет 1000 рублей. При этом мест осталось совсем немного — и, вероятно, регистрация закроется еще до фестиваля.

    И все равно, даже после повышения, цена за то, чтобы единственный раз в году выехать на велосипеде на Западный скоростной диаметр, кажется нам вполне доступной. Тем более что в придачу вы получите заряд энергии от велопробега в компании единомышленников, хорошее настроение от развлечений в стартовом городке и массу невероятных воспоминаний. Ну, и медаль участника — тоже на добрую память.

    Теперь уже точно нечего откладывать: слоты на вечерний заезд «Засвети ЗСД» закончились еще две недели назад, и конец регистрации на «Наш оранжевый» тоже не за горами. Так что регистрируйтесь и присоединяйтесь к нам 25 мая 2024 года.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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