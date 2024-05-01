С 1 мая цены на слоты в ЗСД Фонтанка Фесте стали еще дороже

Чем ближе ЗСД Фонтанка Фест, тем дороже слоты: с 1 мая стоимость участия в заезде «Наш оранжевый» составляет 1000 рублей. При этом мест осталось совсем немного — и, вероятно, регистрация закроется еще до фестиваля.



И все равно, даже после повышения, цена за то, чтобы единственный раз в году выехать на велосипеде на Западный скоростной диаметр, кажется нам вполне доступной. Тем более что в придачу вы получите заряд энергии от велопробега в компании единомышленников, хорошее настроение от развлечений в стартовом городке и массу невероятных воспоминаний. Ну, и медаль участника — тоже на добрую память.