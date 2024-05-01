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    «Операция Пушкин». Из библиотек Европы массово похищают книги русских классиков — уже без малого 200

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    Серия книжных краж произошла в библиотеках Европы с 2022 года. Все — редкая русская классика XIX века. Расследованием занимается Европол, сообщает 1 мая The New York Times (NYT).

    История начинается с апреля 2022 года, когда в библиотеку Тартуского университета вошли двое мужчин. По легенде им нужно было изучить книги Пушкина и Гоголя, для того, чтобы исследовать цензуру в царской России. Целью якобы была стипендия в США. Мужчины представились гражданами Украины, и библиотекари согласились. На изучение было потрачено 10 дней, а всего четыре месяца спустя в библиотеке при инвентаризации обнаружили пропажу. Восемь книг оказались заменены на факсимиле очень высокого качества.

    Всего речь может идти о чуть менее 200 экземпляров книг русских писателей. Они похищены из Латвийской национальной библиотеки в Риге, библиотеки Вильнюсского университета, Государственной библиотеки Берлина, Баварской государственной библиотеки в Мюнхене, Национальной библиотеки Финляндии в Хельсинки, Национальной библиотеки Франции, университетских библиотек Парижа, Лиона и Женевы, а также Чехии. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета: пропало 78 книг.

    Каждая из книг может быть оценена в десятки, а то и сотни тысяч долларов. В большинстве случаев оригинальные издания заменяли на качественные копии.

    По подозрению в кражах, по данным Европола, уже арестованы 9 человек. Четверо из них — в Грузии. Их задержали с багажом в виде 150 изданий. Еще троих задержали в Париже, по одному — в Эстонии и Литве.

    Заключенную под стражу в Париже троицу (взятую в рамках «Операции Пушкин») обвиняют в сговоре с целью кражи 12 изданий из университетской библиотеки. Их же подозревают в связях с предполагаемыми виновниками аналогичного преступления — в июле 2023 из университета Лиона. Трио было опознано и в Национальной библиотеке Франции в Париже.

    Расследование краж по всей Европе координирует специальное подразделение в Париже. По версии следствия, сообщники представляются кровными родственниками и путешествуют по Европе на автобусах. На руках у них при этом библиотечные читательские билеты. Их цель — редкие русские книги. Речь, в первую очередь, идет о Пушкине, Гоголе и Михаиле Лермонтове.

    Следователи полагают, отмечает The New York Times, что речь может не идти о перепродаже на мировом «черном рынке». Издания, как предполагается, могут возвращаться в Россию. Заявляется, что часть пропавших книг уже якобы были проданы на аукционах в Москве и Петербурге.

    В связи с массовыми хищениями библиотеки Европы всерьез планируют усиливать меры безопасности.

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