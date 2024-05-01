На шоссе в Челябинске разверзлись недра. Провал в длину четыре метра и глубиной в три

На улице Первой Пятилетки в Челябинске вознегодовал коллектор 1975 года постройки и устроил небольшой апокалипсис: в этом месте обрушился асфальт и образовалась дыра в 4 метра диаметром и 3 метра глубиной, рассказывают наши коллеги из 74.ru.
очевидец / 74.ru
Момент обрушения заметил местный житель, он перегородил опасный участок дороги своим автомобилем от прохожих и машин.
Как сообщили изданию представители коммунальных служб, причиной аварии стал прорыв самотечного канализационного коллектора, угрозы соседним домам нет. Сколько времени потребуется на ликвидацию течи и последствий аварии — станет ясно в течение суток.