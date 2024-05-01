    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    771мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur98.03

    На шоссе в Челябинске разверзлись недра. Провал в длину четыре метра и глубиной в три

    2654
    1 комментарий

    На улице Первой Пятилетки в Челябинске вознегодовал коллектор 1975 года постройки и устроил небольшой апокалипсис: в этом месте обрушился асфальт и образовалась дыра в 4 метра диаметром и 3 метра глубиной, рассказывают наши коллеги из 74.ru.

    очевидец / 74.ru

    Момент обрушения заметил местный житель, он перегородил опасный участок дороги своим автомобилем от прохожих и машин.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили изданию представители коммунальных служб, причиной аварии стал прорыв самотечного канализационного коллектора, угрозы соседним домам нет. Сколько времени потребуется на ликвидацию течи и последствий аварии — станет ясно в течение суток.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Провал асфальтаЧелябинск
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close