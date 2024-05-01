Найденный у военкомата в Петербурге актёр мог попасть в реанимацию из-за любви. «Фонтанка» показывает, откуда его забрала скорая

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что предшествовало серьёзным ожогам, полученным молодым актёром в центре Петербурга в ночь на 1 мая. Причины его поступка ищут не в военкомате, а в личных делах.



По данным «Фонтанки», полиция проверяет версию о ссоре с девушкой, после которой 24-летний мужчина мог прийти на набережную Фонтанки, 90/1. Здесь расположен военный комиссариат Ленобласти, но, по предварительной информации, выбор адреса не связан с военкоматом. Пострадавшего с ожогами различной степени нашли во дворе.