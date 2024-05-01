Найденный у военкомата в Петербурге актёр мог попасть в реанимацию из-за любви. «Фонтанка» показывает, откуда его забрала скорая

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что предшествовало серьёзным ожогам, полученным молодым актёром в центре Петербурга в ночь на 1 мая. Причины его поступка ищут не в военкомате, а в личных делах.
По данным «Фонтанки», полиция проверяет версию о ссоре с девушкой, после которой
Состояние пострадавшего не позволяет расспросить его о причинах случившегося.
Мужчину госпитализировали с ожогами пламенем 90% тела. Как считают, его травмы едва ли были результатом несчастного случая.
Пострадавший — уроженец Красноярска. В Петербурге не первый год, большинство подписок в соцсетях — группы, которые специализируются на поисках актёров. В одной из анкет молодой человек рассказывал, что занимается современными танцами, дизайном одежды, несколько месяцев работал в театре. Участвует в съёмках порядка трёх лет. За плечами эпизодические роли второго плана в кино и сериалах, съёмки в рекламе и клипах.