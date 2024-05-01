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    Шойгу призвал нарастить поставки техники и запчастей для поддержания темпов наступления

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    Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Генерал армии, в частности, призвал к наращиванию поставок в вооруженные силы техники и средств поражения, а также ускорению темпов ремонта. Об этом сообщает Минобороны 1 мая.

    «Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — цитирует ведомство слова Шойгу.

    Глава Минобороны отметил, что с промышленными предприятиями заключены госконтракты «с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления». В ходе работы появляются вопросы, которые требуют особого внимания и решаться должны безотлагательно.

    Особое внимание Шойгу обратил на повышение эффективности подразделений, которые занимаются ремонтными работами в тыловой зоне спецоперации. Он поручил принять меры для сокращения сроков ремонта, а также наращивания числа запчастей и комплектующих.

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