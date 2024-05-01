Масштабный пожар под Читой: горят дома и лес. Движение по трассе останавливали из-за огня

Серьезный пожар тушат в Читинском районе: горят дачный кооператив и лес, огонь направляется в сторону трассы. Движение перекрыли.

Возгорание, как сообщает «Чита.ru» со ссылкой на главу района Виктора Машукова, затронуло кооператив «Разведчик недр»: там из 50 домов от огня пострадали 30. По данным властей, постоянно в кооперативе никто не живет, пострадавших нет.

«Предварительная причина пожара — вчера в кооперативе не было света, сегодня собственники самостоятельно попытались подключить электричество, и после этого начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб», — цитирует издание слова Машукова.

Ситуация осложняется тем, что огонь идёт в сторону федеральной трассы. Движение по ней было остановлено, на опубликованных в Сети видео заметно, что трассу заволокло желтым едким дымом, видимость при этом серьезно ограничена. Из-за остановки движения скопились серьезные пробки.



С огнем в дачном кооперативе борются 24 единицы техники и 86 человек личного состава МЧС.