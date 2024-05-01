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    Масштабный пожар под Читой: горят дома и лес. Движение по трассе останавливали из-за огня

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    Серьезный пожар тушат в Читинском районе: горят дачный кооператив и лес, огонь направляется в сторону трассы. Движение перекрыли.

    МЧС России

    Возгорание, как сообщает «Чита.ru» со ссылкой на главу района Виктора Машукова, затронуло кооператив «Разведчик недр»: там из 50 домов от огня пострадали 30. По данным властей, постоянно в кооперативе никто не живет, пострадавших нет.

    «Предварительная причина пожара — вчера в кооперативе не было света, сегодня собственники самостоятельно попытались подключить электричество, и после этого начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб», — цитирует издание слова Машукова.

    читатель «Чита.ру»

    Ситуация осложняется тем, что огонь идёт в сторону федеральной трассы. Движение по ней было остановлено, на опубликованных в Сети видео заметно, что трассу заволокло желтым едким дымом, видимость при этом серьезно ограничена. Из-за остановки движения скопились серьезные пробки.

    С огнем в дачном кооперативе борются 24 единицы техники и 86 человек личного состава МЧС.

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    Кроме строений, горит и лес. Площадь возгорания составляет 0,7 гектара, сообщает «Чита.ru» со ссылкой на данные регионального Минприроды. С огнем борются 11 местных пожарных.

    Ситуация осложняется тем, что в регионе сегодня сухо и ветрено, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

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