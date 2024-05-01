Дезинформацией мировой общественности и попыткой навязать истории о якобы несоблюдении Россией международного права назвали заявление пресс-службы Евросоюза в Российской миссии при ЕС. 1 мая сообщение было опубликовано в телеграмм-канале миссии.



«Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами», — говорится в сообщении российской миссии.