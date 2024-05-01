Дезинформацией мировой общественности и попыткой навязать истории о якобы несоблюдении Россией международного права назвали заявление пресс-службы Евросоюза в Российской миссии при ЕС. 1 мая сообщение было опубликовано в телеграмм-канале миссии.
«Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами», — говорится в сообщении российской миссии.
Там отметили, что, судя по всему, Брюсселю следует напомнить: действия Евросоюза, направленные на одностороннее введение ограничительных мер в отношении третьих стран и их граждан, незаконны, так как принимаются в обход Совета Безопасности ООН. Они также наносят ущерб международной финансовой и торговой системе и противоречат принципам Всемирной торговой организации. Недавно в Брюсселе заявляли, что использование внешнеторговых санкций не соответствует закону, но сегодня они активно применяют их сами.
Поводом для обвинительной риторики со стороны ЕС послужил указ президента России Владимира Путина о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» 100% долей российских дочерних организаций Ariston Holding и BSH Hausgerate. В своем сообщении, опубликованном на сайте, дипломатическая служба Евросоюза заявила: «Россия продолжает принимать меры против компаний ЕС, работающих в стране». В ЕС считают, что мера направлена «против законной экономической деятельности» и нарушает международные правила.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами США обновило санкционный перечень. В черный список попали 29 физических лиц, 252 организации, в том числе 37 компаний и предприятий из Петербурга, 22 компании из Китая, 17 из Турции и одна из Азербайджана.