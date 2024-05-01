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    В новый санкционный список США попали 37 компаний из Петербурга

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    В очередной санкционный список США Минфин страны включил 37 компаний и предприятий из Петербурга, 22 компании из Китая, 17 из Турции и одну из Азербайджана. Вошли в него и 16 судов, 12 из которых ходят под российским флагом, два под флагом Сингапура и два — под флагом Панамы.

    Из петербургских компаний и предприятий санкции коснулись компаний, которые:

    • ведут научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В частности, АО ПКБ РИО, ПАО «Интелтех», ЗАО «Биоград», ООО «Квантовая оптика», АО «НПФ «Меридиан», КБ «ОКО»;
    • торгуют оптом электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями — ООО «Альфа», ООО «Ультран ЭК»;
    • торгуют оптом производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами — ООО «Инкотех» и ООО «ТСС»;
    • производят компьютеры и компьютерное программное обеспечение — АО «РАМЭК-ВС», ЗАО «Си Проект», ООО «НИП-Информатика», ООО «Смарттурботех», «Комплига», ООО «Компонент Лоджистик»;
    • производят летательные аппараты — АО «Технологии радиоконтроля»;
    • торгуют оптом промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами — ООО «АМС Групп», ООО «Ленахим»;
    • связаны с перевозками — ООО «Артмарин»;
    • оптом торгуют станками и станки производят — ООО «Лазеркат», ООО «Эсэфджи Балтика, ООО «Лазерби»;
    • производят провода и кабели — ООО «Ленкабель»;
    • производят средства защиты информации — ООО «Протей СТ», АО «Красный дельфин»;
    • торгуют машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения — ООО «Спринг Электроникс»;
    • производят части электронных ламп — ОАО «Завод Магнетон»;
    • производят автотранспортные средства — ООО «Русские вездеходы Пластун»;
    • обрабатывают металлические изделия — ООО «ЕЦМ»;
    • ремонтируют машины и оборудование — ООО «Вектор Эталон».

    Под санкции попали также компания из Нижнего Тагила АО «УНТК», которая работает в области архитектуры, и ее петербургский филиал, продавец спорттоваров ООО «Поинтер» и производитель мыла ООО «Юник Лаб».

    Ранее сообщалось, что Минфин США включил в санкционный список и авиакомпанию «Победа».

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