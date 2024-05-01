    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    771мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur98.03

    Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

    Не заставшим СССР наш новый тест будет не под силу

    3052
    7 комментариев
    Американца Винсента Вегу точно бы ввела в замешательство советская синяя лампа
    Американца Винсента Вегу точно бы ввела в замешательство советская синяя лампаКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Советские дизайнеры были богаты на выдумку. Поэтому стиральные машины, кофеварки и даже бритвы в СССР выглядели очень оригинально. Настолько, что сейчас не каждый отгадает, для чего были нужны те или иные советские вещи. Мы собрали десятку необычных предметов родом из СССР. Попробуете опознать их все?

    Что это за громоздкое приспособление?

    Что это за громоздкое приспособление?

    Напрягаем извилины. Что бы это могло быть?

    Напрягаем извилины. Что бы это могло быть?

    На этот раз что-то беспроводное. Но что же?

    На этот раз что-то беспроводное. Но что же?

    Выглядит как старый игровой автомат. Но нет, это...

    Выглядит как старый игровой автомат. Но нет, это...

    Судя по всему, это пистолет. А для чего?

    Судя по всему, это пистолет. А для чего?

    Кто использовал эту лампу?

    Кто использовал эту лампу?

    Это приспособление явно что-то измеряет. Что именно?

    Это приспособление явно что-то измеряет. Что именно?

    Что это за инструмент?

    Что это за инструмент?

    Просто фотоаппарат или нечто большее?

    Просто фотоаппарат или нечто большее?

    Этот аппарат запросто помещался в ладонь. Ваши версии, что это?

    Этот аппарат запросто помещался в ладонь. Ваши версии, что это?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

    Жители СССР наверняка бы посчитали вас шпионом. Они-то все знали, что это за вещи.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

    Похоже, некоторые предметы из этого списка вы держали в руках. А остальные видите в первый раз.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

    Вы хорошо помните советский быт, но предназначение некоторых вещей всё же забыли.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

    Вот это да! Может быть, вы до сих пор пользуетесь этими вещами?

    Поделитесь результатом

    Американца Винсента Вегу точно бы ввела в замешательство советская синяя лампа
    Американца Винсента Вегу точно бы ввела в замешательство советская синяя лампаКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    ТестСССР
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close