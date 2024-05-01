Советские дизайнеры были богаты на выдумку. Поэтому стиральные машины, кофеварки и даже бритвы в СССР выглядели очень оригинально. Настолько, что сейчас не каждый отгадает, для чего были нужны те или иные советские вещи. Мы собрали десятку необычных предметов родом из СССР. Попробуете опознать их все?
Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей
Не заставшим СССР наш новый тест будет не под силу
Советские дизайнеры были богаты на выдумку. Поэтому стиральные машины, кофеварки и даже бритвы в СССР выглядели очень оригинально. Настолько, что сейчас не каждый отгадает, для чего были нужны те или иные советские вещи. Мы собрали десятку необычных предметов родом из СССР. Попробуете опознать их все?